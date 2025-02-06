Avusturya'da 130 gündür hükümet kurulamıyor

Avusturya'da 29 Eylül 2024'te yapılan genel seçimlerin üzerinden 130 gün geçmesine rağmen henüz hükümet kurulamazken, bu süre ülke tarihinin en uzun koalisyon görüşmeleri süreci olarak kayıtlara geçti.

Seçimlerden yaklaşık 1 ay sonra hükümet kurma görevi verilen eski Başbakan ve merkez sağ ÖVP eski Genel Başkanı Karl Nehammer'in, Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) ve liberal Yeni Avusturya Partisi (NEOS) ile 2 ayı aşkın bir süre sürdürdüğü görüşmelerin sonuçsuz kalması üzerine, Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, 6 Ocak'ta hükümet kurma yetkisini aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı Herbert Kickl'e verdi.

FPÖ ile hükümet kurma görüşmelerine yanaşan tek parti ÖVP ile 10 Ocak'ta görüşmeler başladı.

İki partinin, önceki koalisyon görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasına yol açan bütçe açığını giderme konusunda çok kısa bir sürede uzlaşı sağlaması, yakın bir tarihte yeni hükümetin kurulabileceği düşüncesini oluşturdu.

Ancak taraflar arasında aşırı sağcıların Avrupa Birliğine (AB) yaklaşımı, Rusya'ya yakınlığı, merkez sağın bankalara yönelik getirmek istediği yeni vergi düzenlemesi, evde çocuk bakımına ilişkin sosyal desteğin kaldırılması gibi konularda fikir birliği sağlanamaması iki parti arasında gerginliği artırdı.

Son olarak ülke basınında yer alan haberlerde, bakanlık görevini üstelenecek isimlerde de ciddi anlaşmazlıkların yaşandığı, bu nedenle görüşmelerin sallantıda olduğu ifade edildi.

"Görüşmeler zorlu bir sürece girdi"

Dün merkez sağ ÖVP’den yapılan yazılı açıklamada, söz konusu görüşmelerin zorlu bir sürece girdiği belirtildi.

Açıklamanın hemen ardından ÖVP Genel Başkanı Christian Stocker, Cumhurbaşkanı Van der Bellen ile görüştü.

Tarafların karşılıklı suçlamaları arasında bugün de aşırı sağcı lider Kickl'in Cumhurbaşkanı Van der Bellen ile görüşmesi bekleniyor.

Bu görüşme sonrasında koalisyon müzakerelerinin devam edip etmeyeceği veya erken seçime gidilip gidilmeyeceği belli olacak.

Avusturya'da en son 1962'de ÖVP ve SPÖ arasındaki koalisyon görüşmeleri 129 gün sürmüştü.

Böylece hükümet kurulamayan 130 günlük süreç, ülkenin siyasi tarihinde yeni bir rekor olarak kayıtlara geçmiş oldu.