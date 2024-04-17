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Avusturya'da Nazi propagandası yapan bir kişi 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı

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Avusturya'nın Tirol eyaletinde bir kişi, Nazi propagandası yaptığı gerekçesiyle 9 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.
Avusturya'da Nazi propagandası yapan bir kişi 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Innsbruck Bölge Mahkemesi, yaptığı yazılı açıklamada, Manuel E. isimli 38 yaşındaki müzisyenin, bir Neonazi müzik grubunun kurucusu olduğunu, Avrupa'daki birçok ırkçı ve Nazi toplantılarına katıldığını, çocuğunun vaftiz töreninde gamalı haç bulunan mumlar kullandığını, Nazi propagandası içeren yasaklı kitapları yakın çevresiyle paylaştığının tespit edildiğini bildirdi.

Mahkeme, Devlet Güvenlik ve İstihbarat Birimi tarafından "çok tehlikeli olarak sınıflandırılan" Avusturyalının Nazi propagandası yaptığını belirleyerek, Nazi dünya görüşünün yeniden canlandırılmasını yasaklayan kanun gereğince Manuel E'nin 9 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Manuel E'nin Avrupa genelinde Neonazi oluşumlar içinde çok tanınan bir isim olduğu, ayrıca başkent Viyana'ya 400 kilometre uzaklıktaki Tirol eyaletinde yaşamasına rağmen Nazi propagandası yaptığı ve şiddet eylemlerine karıştığı için birçok kez hapis cezasına çarptırılan tanınmış Neonazi Gottfried Küssel ile de irtibatının tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.

Savcılık ve mahkemenin suçlamalarını reddeden Manuel E, Nazi dünya görüşünün yeniden canlandırılmasını yasaklayan kanunu çok iyi bildiğini ve buna aykırı hareket etmediğini ileri sürse de mahkemenin kararı değişmedi.

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