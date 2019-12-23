Aysergi 1.Lige Koşuyor..! (0-3)

BTM 1 Kırmızı grupta ilk devrenin son haftası olan 9. Haftada zor ve önemli mücadelede lider Yeni Boğaziçi deplasmanda Geçitkale’yi 3-0 mağlup ederek 9’da 9 yaparak yoluna emin adımlarla devam etti.
Yer: Geçitkale Stadı
Hakemler: İsmail Ercan, Emre Çevikdal, Yusuf Bakar
Geçitkale: Gürcan, Rifat, Batuhan(37.Dk Efe)Hüseyin, Vedat(55.Dk H.Yeşilbaş) Ali, Nazımcan, Onurhan, Özbay, Koray, Osman(45.Dk Müjdat)
Yeni Boğaziçi: Remzi, Burçin, Umut(85.Dk Ahmet)Hüseyin, Serhat, Zübeyir, Cemil(80.Dk Halil)Çağrı, Berk, Derviş, Eli Amir(60.Dk Hakan)
Goller: 13.Dk Çağrı, 37.ve55.Dk Cemil Awwad (Y.Boğaziçi)
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