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Ayyannililer Derneği’nden 106 yaşındaki Kezban Zaifoğlu’na ziyaret

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Ayyannililer (Aydın) Kültür ve Dayanışma Derneği, Bostancı’da yaşayan 106 yaşındaki Kezban Zaifoğlu’nu ziyaret etti.
Ayyannililer Derneği’nden 106 yaşındaki Kezban Zaifoğlu’na ziyaret

Ayyannililer (Aydın) Kültür ve Dayanışma Derneği, Bostancı’da yaşayan 106 yaşındaki Kezban Zaifoğlu’nu ziyaret etti.

5 çocuğu, 16 torunu ve 23 torun çocuğu olan Kezban Zaifoğlu’na gerçekleştirdikleri ziyaretle ilgili yazılı açıklama yapan Dernek Başkanı Cemal Dermuş, açıklamasında, “106 yaşını dolduran Kezban nene aklı başında, geçmişi mükemmel anlatan, espriler yapan, bizim kahkahalarımıza da eşlik edebilen mutlu ve huzurlu bir atamızdır. Üzüm bağlarıyla bezenmiş yemyeşil köyümüzde en güzel paluzenin nasıl yapıldığından hayata tutunmanın önemine kadar birçok konuda sohbet ettiğimiz Kezban Nene,  Kuran-ı Kerim’i hatmetmiş asırlık çınarımızdır” ifadelerine yer verdi.

Cemal Dermuş’un Kezban Zaifoğlu ile ilgili paylaştığı bilgiler şöyle:

“Kökleri Arnavutlar’a dayanan Kezban Zaifoğlu, 1912’de Ayyanni'ye yakın Malunda köyünde 5 çocuklu bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. İlkokulu Malunda'da tamamladı. 1953’teki Baf depremi sonrasında Ayyanni'ye yerleşti.  Ahmet Zaifoğlu (merhum) ile evlenen Kezban Zaifoğlu 5 çocuk sahibi oldu. Bayındırlık ve Ulaştırma eski bakanı Nazif Boman, Şerif Özen, merhume Behiye Beyhan, Muharrem Zaifoğlu ve Mustafa Zaifoğlu, Kezban ve Ahmet Zaifoğlu çiftinin çocuklarıdır.”

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