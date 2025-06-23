Baba oğlunu ihbar etti: Kaçak yaşıyor

Polis memuru Şefik Karabardak mahkemede olguları aktardı.

Polis, 22 Haziran 2025 tarihinde saat 09.00 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şube'ye gelen 58 yaşındaki D.D.’nin vermiş olduğu bilgide oğlu olan A.D'nin KKTC'de yasal statüsünün olmadığını bildirdiğini söyledi.

Polis, aynı tarihte Göçmenköy'de, Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şube ekibi tarafından tespit edilen zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 30 Mart 2025 tarihinden itibaren toplam 84 gündür KKTC'de izinsiz olarak ikamet ettiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, ihracı için gerekli yazışmaların yapılması gerektiğini belirterek, 3 gün ek tutukluluk talep etti.

Huzurundaki şahadet değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.