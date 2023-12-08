Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu yeşil bölge roketlerle hedef alındı

Bağdat'ta hükümet konakları ve yabancı misyonların bulunduğu korunaklı 'yeşil bölge'de bulunan ABD'nin bağdat büyükelçiliğinin binası yakınlarına roket düştü.
Büyükelçilik yakınlarında yerel saatle 04.00 sıralarında en az 4 patlama sesi duyuldu, binadan siren sesleri yükseldi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, hasara yönelik bilgi de paylaşılmadı.
İsrail-Filistin çatışmasından sonra saldırılar arttı
Öte yandan, İsrail’in 7 Ekim'de Gazze’ye başlattığı saldırılardan sonra Irak ve Suriye’de ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin bulunduğu üslere 70’ten fazla saldırı düzenlendi.
Saldırıların çoğunu İran yanlısı Şii milis gruplarının çatısı altında toplandığı Irak İslami Direnişi adlı grup üstlendi.
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