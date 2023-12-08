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SON DAKİKAGazze'nin kuzeyinde yoğun çatışmalar ve İsrail tanklarının Cibaliye mülteci kampına bombardımanı devam ediyo

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu yeşil bölge roketlerle hedef alındı

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Irak'ın başkenti Bağdat'taki 'yeşil bölge'de bulunan ABD Büyükelçiliği, sabah saatlerinde roketlerle hedef alındı.
Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu yeşil bölge roketlerle hedef alındı

Bağdat'ta hükümet konakları ve yabancı misyonların bulunduğu korunaklı 'yeşil bölge'de bulunan ABD'nin bağdat büyükelçiliğinin binası yakınlarına roket düştü.

Büyükelçilik yakınlarında yerel saatle 04.00 sıralarında en az 4 patlama sesi duyuldu, binadan siren sesleri yükseldi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, hasara yönelik bilgi de paylaşılmadı.

İsrail-Filistin çatışmasından sonra saldırılar arttı

Öte yandan, İsrail’in 7 Ekim'de Gazze’ye başlattığı saldırılardan sonra Irak ve Suriye’de ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin bulunduğu üslere 70’ten fazla saldırı düzenlendi.

Saldırıların çoğunu İran yanlısı Şii milis gruplarının çatısı altında toplandığı Irak İslami Direnişi adlı grup üstlendi.

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