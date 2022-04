Bağımsızık Yolu: “Her geçen gün daha da pahalılaşan hayat, emekçi sınıfları yoksulluğa itiyor”

Bağımsızlık Yolu 1 Mayıs’ın Kıbrıslı Türk emekçilerin sendikasız, sigortasız ve güvenceli bir gelirden yoksun yaşamaya mahkum edildiği koşullarda hayat bulduğunu savundu; bu cendereden çıkış için özel sektörde on ve üzeri çalışanı olan patronların sendika

Bağımsızlık Yolu 1 Mayıs’ın Kıbrıslı Türk emekçilerin sendikasız, sigortasız ve güvenceli bir gelirden yoksun yaşamaya mahkum edildiği koşullarda hayat bulduğunu savundu; bu cendereden çıkış için özel sektörde on ve üzeri çalışanı olan patronların sendikasız işçi çalıştırmasının yasaklanması talebini vurguladı.

Bağımsızlık Yolu 1 Mayıs’ın Kıbrıslı Türk emekçilerin sendikasız, sigortasız ve güvenceli bir gelirden yoksun yaşamaya mahkum edildiği koşullarda hayat bulduğunu savundu; bu cendereden çıkış için özel sektörde on ve üzeri çalışanı olan patronların sendikasız işçi çalıştırmasının yasaklanması talebini vurguladı.

Bağımsızlık Yolu tarafından 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı nedeniyle yayımlanan mesajda, alım gücüyle birlikte eriyen asgari ücretin en düşük kamu maaşına eşitlenmesi gerektiği de ifade edildi.

Mesajda, “Her geçen gün daha da pahalılaşan hayat, emekçi sınıfları yoksulluğa itiyor. İçinden geçmekte olduğumuz kriz, ultra zenginlerin daha da zenginleştiği bir süreç olarak yaşanıyor. Halkın her kesimi; esnaf, küçük üretici, meslek sahipleri, kamu ve özel sektör emekçileri sırasıyla bedel öderken, bu süreçte saçının teline bile dokunulmamış tek kesim olan ultra zenginler, büyük patronlar ve onların temsilcileri olan rejim partileri bizden fedakarlık istemeye devam ediyorlar” denildi.