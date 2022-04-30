  • BIST 2.430,55
  • Altın 905.43
  • Dolar 14.8432
  • Euro 15.6476
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAGizemli hepatitle ilgili ilk ciddi uyarı geldi

Bağımsızık Yolu: “Her geçen gün daha da pahalılaşan hayat, emekçi sınıfları yoksulluğa itiyor”

» »
Bağımsızlık Yolu 1 Mayıs’ın Kıbrıslı Türk emekçilerin sendikasız, sigortasız ve güvenceli bir gelirden yoksun yaşamaya mahkum edildiği koşullarda hayat bulduğunu savundu; bu cendereden çıkış için özel sektörde on ve üzeri çalışanı olan patronların sendika
Bağımsızık Yolu: “Her geçen gün daha da pahalılaşan hayat, emekçi sınıfları yoksulluğa itiyor”

Bağımsızlık Yolu 1 Mayıs’ın Kıbrıslı Türk emekçilerin sendikasız, sigortasız ve güvenceli bir gelirden yoksun yaşamaya mahkum edildiği koşullarda hayat bulduğunu savundu; bu cendereden çıkış için özel sektörde on ve üzeri çalışanı olan patronların sendikasız işçi çalıştırmasının yasaklanması  talebini vurguladı.

Bağımsızlık Yolu 1 Mayıs’ın Kıbrıslı Türk emekçilerin sendikasız, sigortasız ve güvenceli bir gelirden yoksun yaşamaya mahkum edildiği koşullarda hayat bulduğunu savundu; bu cendereden çıkış için özel sektörde on ve üzeri çalışanı olan patronların sendikasız işçi çalıştırmasının yasaklanması  talebini vurguladı.
Bağımsızlık Yolu tarafından 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı nedeniyle yayımlanan mesajda, alım gücüyle birlikte eriyen  asgari ücretin en düşük kamu maaşına eşitlenmesi gerektiği de ifade edildi.
Mesajda, “Her geçen gün daha da pahalılaşan hayat, emekçi sınıfları yoksulluğa itiyor. İçinden geçmekte olduğumuz kriz, ultra zenginlerin daha da zenginleştiği bir süreç olarak yaşanıyor. Halkın her kesimi; esnaf, küçük üretici, meslek sahipleri, kamu ve özel sektör emekçileri sırasıyla bedel öderken, bu süreçte saçının teline bile dokunulmamış tek kesim olan ultra zenginler, büyük patronlar ve onların temsilcileri olan rejim partileri bizden fedakarlık istemeye devam ediyorlar” denildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTOEÖS: Mücadelemiz Devam Edecek20 Kasım 2021 Cumartesi 11:03
  • Limasol Sigorta’dan Girişimci Kadınlara Destek19 Kasım 2021 Cuma 13:15
  • 2021 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu04 Ekim 2021 Pazartesi 18:38
  • “Eylemin amacı, çalışanları güvencesiz bırakmak değil, çalışmaya devam etmelerini sağlamaktır”15 Ağustos 2021 Pazar 16:47
  • KTEZO, kamuya ait ödemeleri durdurma kararı aldı12 Ağustos 2021 Perşembe 20:50
  • Asgari Ücret Ne Kadar Oluyor?11 Ağustos 2021 Çarşamba 12:35
  • Güven Bengihan: “Asgari ücretin belirlenmediği yerde elektriğe zam halk düşmanlığıdır”05 Ağustos 2021 Perşembe 18:18
  • Seyis:“Sektörel asgari ücret asla kabul edilemez”02 Ağustos 2021 Pazartesi 19:16
  • Güzellik Uzmanları ve Tırnak Teknisyenleri Birliği uyardı: İvedilikle önlem alınmazsa iflaslar artacak30 Temmuz 2021 Cuma 18:21
  • Toplantı bitti! Asgari ücrette ne oldu?28 Temmuz 2021 Çarşamba 14:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti