  • BIST 7853.36
  • Altın 1824.343
  • Dolar 28.6597
  • Euro 31.2407
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAErdoğan’dan Almanya’ya: Biz Holokost cenderesinden geçmedik, İsrail’e borçlu olsak bu kadar rahat konuşamazdık

Bakan Arıklı Azerbaycan’da

» »
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakü Temsilciliğini ziyaret ederek Büyükelçi Ufuk Turganer ile görüştü.
Bakan Arıklı Azerbaycan’da

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakü Temsilciliğini ziyaret ederek Büyükelçi Ufuk Turganer ile görüştü.

Büyükelçi Turganer’e yaptığı başarılı çalışmalar nedeniyle teşekkür eden Arıklı, kendi yazdığı “18. Yüzyılda Osmanlı Hakimiyetinde Azerbaycan” ve “Kafkas” isimli kitaplarını hediye etti.

Ziyaretin ardından Azerbaycan’daki bazı gazetecilerle bir araya gelen Arıklı, açıklamalarda bulunarak soruları yanıtladı. Arıklı ayrıca bir müddet önce hayatını kaybeden Azerbaycan Milletvekili GaniraPaşayeva’nın kabrine, 1918’de Azerbaycan’da şehit olan Türk Askerlerinin yattığı Türk Şehitliğine ve Azerbaycan şehitlerinin yattığı Şehitler Hıyabanına çiçek bırakarak dua etti.

Bakan Arıklı, pazar günü ülkeye dönecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Japonya'da volkanik hareketler sonrasında yeni bir ada doğdu13 Kasım 2023 Pazartesi 09:20
  • Ukrayna: Kırım'da Rusya'ya ait çıkarma gemilerini vurduk10 Kasım 2023 Cuma 13:04
  • Özbekistan'da düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16. Liderler Zirvesi sona erdi09 Kasım 2023 Perşembe 21:09
  • Gazze krizini çözmenin kilidi Türkiye'de09 Kasım 2023 Perşembe 17:41
  • Kadirov, 15 yaşındaki oğlunu orduda üst düzey göreve atadı07 Kasım 2023 Salı 10:47
  • Ukrayna gelecek yıl 31 Mart için devlet başkanlığı seçimine hazırlanıyor06 Kasım 2023 Pazartesi 13:35
  • Kanada ve Güney Kore, nükleer denemeleri yasaklayan anlaşmadan çekilen Rusya'ya tepki gösterdi03 Kasım 2023 Cuma 10:45
  • Türk Devletleri Teşkilatı'nın 10. Zirvesi Astana'da başladı03 Kasım 2023 Cuma 08:50
  • Putin, Rusya'nın Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması onayını iptal etti02 Kasım 2023 Perşembe 12:02
  • Ukrayna: Rusya, Ukrayna'da son 24 saatte yılbaşından bu yana en fazla saldırısını gerçekleştirdi01 Kasım 2023 Çarşamba 13:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti