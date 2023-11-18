Bakan Arıklı Azerbaycan’da

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakü Temsilciliğini ziyaret ederek Büyükelçi Ufuk Turganer ile görüştü.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakü Temsilciliğini ziyaret ederek Büyükelçi Ufuk Turganer ile görüştü.

Büyükelçi Turganer’e yaptığı başarılı çalışmalar nedeniyle teşekkür eden Arıklı, kendi yazdığı “18. Yüzyılda Osmanlı Hakimiyetinde Azerbaycan” ve “Kafkas” isimli kitaplarını hediye etti.

Ziyaretin ardından Azerbaycan’daki bazı gazetecilerle bir araya gelen Arıklı, açıklamalarda bulunarak soruları yanıtladı. Arıklı ayrıca bir müddet önce hayatını kaybeden Azerbaycan Milletvekili GaniraPaşayeva’nın kabrine, 1918’de Azerbaycan’da şehit olan Türk Askerlerinin yattığı Türk Şehitliğine ve Azerbaycan şehitlerinin yattığı Şehitler Hıyabanına çiçek bırakarak dua etti.

Bakan Arıklı, pazar günü ülkeye dönecek.