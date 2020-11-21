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SON DAKİKAKKTC'de bugün 4 pozitif vaka

Bakan Pilli:" Toplam 1322 test yapıldı, 17 pozitif vakaya rastlandı, 6 kişi taburcu edildi "

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Bakan Pilli:" Toplam 1322 test yapıldı, 17 pozitif vakaya rastlandı, 6 kişi taburcu edildi "
Bakan Pilli:" Toplam 1322 test yapıldı, 17 pozitif vakaya rastlandı, 6 kişi taburcu edildi "

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1322 olduğunu, 17 pozitif vakaya rastlandığını, 6 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 10 kişinin hava yolu, 1 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu, bu süreç içerisinde gözetim altında bulunduğunu, 5 kişinin ise yerel vaka olduğunu açıkladı.

21 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu şö

yle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1322

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 17

Ülke dışından gelen vakalar - 11

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar - 1

Yerel vakalar - 5

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-6

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-

Yapılan Toplam Test Sayısı- 253.063

Toplam Vaka Sayısı- 1048

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 982

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 61

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 17

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 44

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-

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