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Bakanlar Kurulu Toplandı
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29.05.2020 12:25
Bakanlar Kurulu toplandı…
Bakanlar Kurulu toplandı…
Başbakan Ersin Tatar başkanlığındaki toplantı saat 11.45’te başladı…
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