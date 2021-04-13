Bakanlık Müdürü Bünyamin Merhametsiz pozitif! Çavuşoğlu'nun test sonucu bekleniyor !

Gıynık Haber Sitesi'ne konuşan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Bakanlık Müdürü Bünyamin Merhametsiz’in koronavirüs testinin pozitif çıktığı iddialarını doğruladı.

Gıynık Haber Sitesi'nin haberine göre Merhametsiz ile en son Perşembe günü görüştüklerinin altını çizen Çavuşoğlu, daha sonra Bakanlar Kurulu toplantısı, hafta sonu ve Meclis Genel kurulunun araya girmesi nedeniyle bir daha görüşmediklerini vurguladı.

Bakanlık Müdürü Bünyamin Merhametsiz’in kendisiyle birlikte Türkiye temaslarında bulunduğunu söyleyen Bakan Çavuşoğlu, “Ofiste biriken evrak işlerini hallediyordu. Ofisten pek fazla çıkmadı, dolayısıyla temaslı sayısı da fazla değil.

Nazım Çavuşoğlu, Cuma günü PCR testi yaptırdığını ve sonucunun da negatif olduğunu belirterek, gece yarısı Bakanlık Müdürü Merhametsiz’in test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle, bugün sabah erken saatlerde kendisinin de yeniden test yaptırdığını ve evde izole olarak test sonucunu beklediğini ifade etti.