Ballon d'Or 2023: Altın Top ödülünü Lionel Messi kazandı

Lionel Messi, sekizinci Ballon d'Or ödülünü kazanmış oldu.

Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü Arjantinli oyuncu Lionel Messi kazandı. Kadınlar futbolunda ise İspanyol oyuncu Aitana Bonmati bu ödüle layık görüldü.

France Football dergisi tarafından 1956'dan beri dağıtılan ödül, Fransa'nın başkenti Paris'teki Chatelet Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahibini buldu.

Lionel Messi, sekizinci Ballon d'Or ödülünü kazanmış oldu.

Listede İspanya'nın Barcelona takımında forma giyen 32 yaşındaki Türk asıllı oyuncu İlkay Gündoğan ile Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih'te forma giyen Fenerbahçe'nin eski Güney Koreli stoperi Kim Min-jae de bulunuyor.

Altın Top ödülünü şu ana kadar 5 kez kazanan Portekizli yıldız golcü Cristiano Ronaldo, 2003'ten bu yana ilk kez adaylar arasında yer almadı.