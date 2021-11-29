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Ballon d'Or ödülü bugün sahibini buluyor! İşte adaylar...

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Her sene yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'or (Altın Top) ödülü bu akşam sahibini bulacak. Covid-19 sebebiyle ilk defa geçen sene verilemeyen ödül için oy kullanma süreci sona erdi.
Ballon d'Or ödülü bugün sahibini buluyor! İşte adaylar...

Son düzenlendiği 2019 yılında ödülü kazanan isim olan Luka Modric'ten sonra 2020 yılında pandemi sebebiyle ödül sahibini bulamamıştı.

Farklı ülkelerden milli takım takım kaptanları, gazeteciler ve milli takım teknik direktörlerinin oy kullandığı Ballon d'Or bu akşam 21.30'da sahibini bulacak.

 

İŞTE BALLON D'OR ADAYLARI

 

  • Romelu Lukaku (Chelsea)
  • N'Golo Kante (Chelsea)
  • Jorginho (Chelsea)
  • Cesar Azpilicueta (Chelsea)
  • Mason Mount (Chelsea)
  • Kevin De Bruyne (Manchester City)
  • Ruben Dias (Manchester City)
  • Phil Foden (Manchester City)
  • Raheem Sterling (Manchester City)
  • Riyad Mahrez (Manchester City)
  • Lionel  (PSG)
  • Kylian Mbappe (PSG)
  • Gianluigi Donnarumma (PSG)
  • Neymar (PSG)
  • Leonardo Bonucci (Juventus)
  • Giorgio Chiellini (Juventus)
  •  (Juventus / Manchester United)
  • Bruno Fernandes (Manchester United)
  • Luka Modric (Real Madrid)
  • Karim Benzema (Real Madrid)
  • Lautaro Martinez (Inter)
  • Nicolo Barella (Inter)
  • Pedri (Barcelona)
  • Gerard Moreno (Villarreal)
  • Luis Suarez (Atletico Madrid)
  • Robert Lewandowski (Bayern Münih)
  • Simon Kjaer (Milan)
  • Mohamed Salah (Liverpool)
  • Erling Haaland (Borussia Dortmund)
  • Harry Kane (Tottenham)

 

NTV.

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