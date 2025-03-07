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Bankalar hep karlı! 2024'de rekor kar...

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Bankacılık Sektörünün 2024 Karlılığı 17,9 Milyar TL Oldu
Bankalar hep karlı! 2024'de rekor kar...

KKTC Merkez Bankası verilerine göre, bankacılık sektörünün 2024 sonu itibarıyla net kârlılığı 17 milyar 934 milyon 805 bin TL seviyesinde hesaplandı.

Merkez Bankası’nın yılsonu açıkladığı döviz kurları verileri kullanılarak yapılan hesaplamaya göre ise sektörün ABD Doları cinsinden kârlılığı 509 milyon 078 bin dolar düzeyinde.

Sektörün 2024 yılı kârlılığının, 2023’e kıyasla Türk Lirası bazında %160 oranında, ABD Doları bazında ise %117 oranında arttığı hesaplandı. 2023 yılında kârlılık TL bazında 6 milyar 902 milyon 915 bin; dolar bazında da 234 milyon 488 bin düzeyinde hesaplanmıştı. 2022 yılında ise kârlılık TL bazında 2 milyar 703 milyon; dolar bazında da 144 milyon 576 bin olmuştu.

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