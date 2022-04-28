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Baraka Kültür Merkezi: “1 Mayıs’ta Sokağa, Devrimin Provasına!”

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Baraka Kültür Merkezi: “1 Mayıs’ta Sokağa, Devrimin Provasına!”
Baraka Kültür Merkezi: “1 Mayıs’ta Sokağa, Devrimin Provasına!”

 

İşte açıklama;

1 Mayıs… İşçinin, emekçinin ve ezilen tüm kesimlerin hak ve özgürlüklerini bir arada ifade edebileceği, isyanını haykırabileceği bir gün…

Güvencesiz, sendikasız, düşük maaşlara, uzun ve esnek çalışma saatlerine karşı sokakta buluşacağımız;

Sermayenin ve devletin sorumluluktan kaçtığı iş cinayetlerine yeter diyeceğimiz;

Kadına şiddet, çocuk istismarı ve bize dayatılan muhafazakarlaştırmaya karşı, kültür-sanat ve bilimsel eğitim mücadelemizi yükselteceğimiz;

Kimsenin cinsiyetine, cinsel yönelimine, etnik kökenine, ırkına, dinine, diline, geldiği yere göre ayrımcılığa uğramamasını haykıracağımız;

İşsizlik ve yoksulluk artarken, sermayenin, sokaktaki işsizliği bir tehdit unsuru olarak kullanıp emekçileri güvencesizliğe, yatırımsızlığa ve sendikasızlığa mahkum etmesine izin vermeyeceğimiz;

Bir yanda Akkuyu’da inşa edilen nükleer santralin Akdeniz’deki tüm yaşamı tehdit etmesini, diğer yanda ise sermayenin rant aşkının ülkemizi beton yığınına dönüştürmesini protesto edeceğimiz;

Kıbrıs’ı ortadan ikiye bölen emperyalist zihniyetin şimdi tüm dünyada savaş çığırtkanlığı yaparak insanı ve doğayı mahvetmesine dur diyeceğimiz;

Ekonomik kriz ve zamlarla her geçen gün yoksulluk artarken, palazlanan sermayeden SERVET VERGİSİ alınmasını savunacağımız; ve

Bu karanlık tabloyu ancak örgütlü halkların aydınlatabileceğini göstereceğimiz gündür!

İşte bu nedenle, söyleyecek sözü, verilecek mücadelesi olanları 1 Mayıs’ta mangalı değil, sermayeyi yakmaya çağırıyoruz!

Tüm dostlarımızı, 1 Mayıs Pazar günü saat 9.00’da Çağlayan Parkı’nda Baraka kortejinde buluşmaya, önce Kuğulu Park’a ve Sarayönü’ne sonra da ara bölgedeki etkinliğe katılmaya davet ediyoruz.

Baraka Kültür Merkezi

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