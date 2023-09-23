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Barcelona Xavi'nin sözleşmesini uzattı

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İspanyol ekibi Barcelona, teknik direktör Xavi'nin sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı.
Barcelona Xavi'nin sözleşmesini uzattı

Katalan ekibi Xavi'nin sözleşmesini uzattı. İspanyol teknik adam 2025'e kadar Barcelona'nın başında yer alacak.

Geçen sezon Barcelona ile şampiyonluk yaşayan Xavi 2021'de teknik direktörlük görevine getirilmişti.

Katalan ekibinin başkanı Joan Laporta geçen sezon yaşanan şampiyonluğun ardından Xavi ile ilgili "Sorun olmayacak. Burada olmayı hak ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

Barcelona'nın başında çıktığı 96 maçın 60'ından galibiyetle ayrılan deneyimli teknik adam, geçen sezon lig ve İspanya Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

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