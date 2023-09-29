Başakşehir sezona kötü başladı

Trendyol Süper Lig'in ilk 6 haftasında sadece 3 puan elde eden RAMS Başakşehir, 2021-2022 sezonunun ardından en kötü ikinci lig başlangıcını yaptı.

RAMS Başakşehir, Süper Lig 3. hafta erteleme maçında deplasmanda Fenerbahçe’ye 4-0 mağlup oldu.

Bu sene ligde çıktığı ilk 6 müsabakada yalnızca 3 puan toplayabilen Başakşehir, 2021-2022 sezonundaki en kötü ilk 6 hafta başlangıcını tekrarlamış oldu.

İstanbul ekibi, daha önce ilk 6 hafta sonunda en kötü başlangıcını yaşadığı 2020-2021 sezonunda 7, 2014-2015 ve 2019-2020 sezonlarında ise 8 puan toplayarak yapmıştı.

Turuncu-lacivertliler, bu sezon 6 maçın 4’ünde skor üretmezken, attığı 3 gole karşılık, kalesinde 11 gole engel olamadı.

Başakşehir, ligde ilk kez ilk 3 iç saha maçında puan alamadı

Başakşehir, ilk 6 hafta sonunda 1 galibiyet, 5 mağlubiyetle birlikte aldığı 3 puanla 18. sırada bulunuyor. İstanbul temsilcisi, bu sezon ilk kez sahasında oynadığı ilk 3 lig maçında galibiyetle tanışamadı.

Teknik Direktör Emre Belözoğlu'yla ilk 3 haftada hanesine puan yazdıramayan turuncu-lacivertliler, 4. hafta itibarıyla takımın başına gelen Teknik Direktör Çağdaş Atan'la 3 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 mağlubiyet elde etti.

Başakşehir, ayrıca tarihinde ilk kez iç sahada oynadığı ilk 3 lig maçında puan alamadı.