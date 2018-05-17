Başarılı spor adamı Sinan Engin LAÜ’deydi

Engin: LAÜ konum açısından çok güzelve bugün burada öğrencilerle hoş bir söyleşi gerçekleştirdik

Söyleşi programında Beşiktaş Takımı eski futbolcusu ve futbol programı yorumcusu Sinan Engin, Beşiktaş Taraftar Kulübü’ne ve diğer katılımcılara teşekkür ederek, merak ettikleri soruları sorabileceklerini söyledi ve LAÜ’de öğrencilerle bir araya gelmekten son derece memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Engin: Beşiktaş’ı seçtikten sonra Beşiktaş hayatımın ayrılmaz bir parçası oldu

Öğrencilerden gelen sorular doğrultusunda ilerleyen etkinlikte, ‘Neden Beşiktaş?’ sorusuna Engin,“Çocukluğumdan beri Beşiktaş var, benim için o ayrı birşey. Beşiktaş’ı seçtikten sonra Beşiktaş hayatımın ayrılmaz bir parçası oldu” cevabını verdi.Beyaz TV’de futbol programı yorumculuğu yapan Engin, “Bazen Beşiktaş ile ilgili fanatik olabiliyorum ve hakkım olmadığı halde bu süreçte bazen hakemlerle ilgili ağır eleştirilerim oluyor. Aslında bu şekilde yapmamam gerekiyor, orada formayı çıkarmam lazım.Ama bazen Beşiktaş’ın fanatizmine bende katılıyorum” dedi.

Arda Turan’a verilen ceza hakkında yorum yapan Engin, Arda’ya verilen cezanın çok ağır bir ceza vebu cezanın bir futbolcunun futbol hayatını bitirebilecek bir ceza olduğunu dile getirdi.“Futbol hayatını bitirmesini gerektiren ne yaptı dersem, yani hakemler çok mu masum, çok mu iyi maç yönetiyor, hakemlerden çok mu memnunuz, değil. Arda’nın vermiş olduğu tepki de yanlıştı. Arda olmasaydı, bu hareketi yapan başka birisi olsaydı, bu olur muydu, olmazdı” diyen Engin,bununtamamıylaArda’ya karşı geçmişte yaşananların bir birikimi olduğunu söyledi.

Haziran ayında yapılacak olan Fenerbahçe Başkanlık Seçimi için taraftarların heyecanı devam ederken, Fenerbahçeli taraftarlardan Engin’e Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasında yaşanacak rekabette kimin kazanacağı sorusu yönetildi. Engin de bu yarışta Ali Koç’un şansının daha fazla olduğu cevabını verdi.

Öğrencilere bir takım tavsiyelerde bulunanEngin,öğrencileri kırmayarak öğrencilerle fotoğraf çektirdi. Söyleşinin sonunda, Genel Sekreter Mehmet Yalçıntarafından Engin’e Kıbrıs kültürünü yansıtan hatıra plaketi takdim edildi.