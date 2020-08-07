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Başbakan Ersin Tatar Fotoğraf Sergisini Sunuyor.

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Ersin Tatar: "OBJEKTİFİMDEN" adlı sergi düzenliyor.
Başbakan Ersin Tatar Fotoğraf Sergisini Sunuyor.

Başbakan Ersin Tatar,  Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı  yararına kendi çekmiş olduğu fotoğraflardan oluşan bir  fotoğraf sergisi düzenliyor.

“OBJEKTİFİMDEN” isimli serginin açılışı 7 Ağustos 2020 Cuma  günü  Lefkoşa’da  İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda saat 18.30 da gerçekleştirilecek.

80 den fazla fotoğrafın yer alacağı sergide fotoğrafların satışından elde edilecek gelirin tümü Kemal Saraçoğlu Lösemili

Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağışlanacak.

15 Ağustos’a kadar açık olacak sergi mesai saatleri içinde gezilebilecek.

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