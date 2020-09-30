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Başbakan Ersin Tatar'dan açıklama

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Başbakan Tatar, bugün Güzelyurt'u ziyaret etti.
Başbakan Ersin Tatar'dan açıklama

UBP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Adayı, Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Halkı’nın refah seviyesinin artmasını, Türkiye ile iş birliği yapılarak ülkedeki yatırımların artmasını düşünen başlıca partinin UBP olduğunu” vurguladı.

Başbakan Tatar, bugün Güzelyurt'u ziyaret etti.

Tatar'a, UBP Genel Sekreteri Ersan Saner, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, UBP İlçe Başkanı Milletvekili Menteş Gündüz, MYK Üyesi Kenan Örgen ve partililer eşlik etti.

Tatar, ziyareti kapsamında, esnafla sohbet ederek, görüş alışverişinde bulundu.

Esnaf ve vatandaşın sıcak  ilgisi ile karşılanan Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Halkı’nın refah seviyesinin artmasını, Türkiye ile iş birliği yapılarak ülkedeki yatırımların artmasını düşünen başlıca partinin UBP olduğunu” vurguladı.

Başbakan Tatar şunları söyledi:

“ Ülkeye Türkiye’den su gelmesi için proje yaptığımızda bizim malum muhalefet istemedi. Şimdi su akmaz diye şikayet ederler.  Su, eğer hava koşullarında yeni bir olumsuzluk olmazsa Pazar günü gelecek. Su konusunun üzerine bundan sonra daha da önemle durmalıyız. Anavatan Türkiye’nin katkıları ile Geçitköy  barajında biriken suyu Güzelyurt’a aktaracak tünelin yapımı da devam ediyor. İnşallah gelecek yıl böyle zamanlar da o bitecek ve Güzelyurt ovasına su verebileceğiz. Kim ne derse desin, biz halka hizmet için varız. Onlar ise sabah, akşam federasyon hayal ederler ve konuşurlar.

Güzelyurt Esnafının, üreticisinin ve halkının sorun ve  beklentilerini iyi bildiklerini belirten Tatar, Güzelyurt'un kalplerindeki yerinin her zaman ayrı olduğunu ifade etti

Tatar, " Güzelyurt, her haritanın verilecek ilk bölgesi diye lanse ediliyor. Bunu asla kabul etmiyoruz. Sayın Akıncı!  Cenevre'de verdiğiniz haritada Güzelyurt var mıdır yok mudur? Bu insanlara bunu söylemek zorundasınız... Bu insanların geleceğini hiç tereddüt etmeden boşluğa düşürdünüz... Yazıktır... İşte bu yüzden biz Akıncı 'nın verdiği tavizleri asla kabul etmiyoruz. Güzelyurt bunu hak etmiyor" diye konuştu

 Güzelyurt'u gözünü kırpmadan masaya yatıran, belirsizliği daha da büyüten, Türkiye ile kavgası nedeniyle insanları tedirgin eden adımları yüzünden Akıncı'ya tepkinin büyük olduğuna işaret eden Tatar, " Güzelyurt insanının içi rahat olsun. Biz elden gelen katkıyı sürdüreceğiz. Su da geliyor...   Üretmeye devam etsinler. Yeni bir geleceği Güzelyurt hak ediyor.

Yeni gelecekte, Türkiye'nin ekonomik ve diplomatik desteğinin daha da önem kazanacağına işaret eden Ersin Tatar, " Bölgesel bir güç haline gelmiş Türkiye ile  dünyanın gözü önünde didişerek, kavga ederek mi ilerleyeceğiz yoksa, Doğu Akdeniz'deki haklarımız için, oradaki gelirleri hakça elde etmemiz için uyum içinde, eşgüdüm içinde birlikte mi  mücadele edeceğiz? Takdir sizlerin" ifadelerini kullandı

 

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