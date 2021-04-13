  • BIST 1.370
  • Altın 451,991
  • Dolar 8,1311
  • Euro 9,6710
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKA8461 test 31'i yerel 35 pozitif vaka

Başbakan Saner Açıkladı.. Erken seçime doğru...

» »
Başbakan Saner, hükümet ortakları ile bugün erken seçim tarihini görüşüp, Bakanlar Kurulu’ndan geçirdikten sonra Meclis’e sunacaklarını söyledi.
Başbakan Saner Açıkladı.. Erken seçime doğru...

Ara seçim ve erken seçim konusuyla ilgili sorular üzerine, hükümetin adının “erken seçim hükümeti” olduğunu hatırlatan Başbakan Saner, hükümet ortakları ile bugün erken seçim tarihini görüşüp, Bakanlar Kurulu’ndan geçirdikten sonra Meclis’e sunacaklarını söyledi.

UBP olarak, bir yıl görev yapacak bir milletvekili için mevcut koşullarda 10 milyon TL harcanarak bir ara seçim yapmayı asla düşünmediklerini vurgulayan Başbakan Saner, bir milletvekilinin Meclis’te çoğunluğu değiştirmeyeceğini, UBP olarak haklarından feragat ettiklerini belirterek, “Erken seçim tarihinde kararlıyız, ara seçimi asla düşünmüyoruz” dedi.

Başbakan Saner, erken seçim tarihi konusunda Başsavcı’dan görüş istendiğini de belirtti.

Başbakan Saner, başka bir soru üzerine, “YDP kurultayının sonucu hükümeti etkilemez, UBP-DP-YDP hükümeti görevinin başındadır, ülkeye hizmet adına çalışmalarına devam ediyor” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bir grup iş insanı KKTC Merkez Bankası önünde eylem yapacak!13 Nisan 2021 Salı 13:28
  • Maliye Bakanı Oğuz, Ankara'ya gidiyor!13 Nisan 2021 Salı 13:25
  • Kutlu Evren, “inşaat sektörünün ülke ekonomisine katkısı çok önemli”13 Nisan 2021 Salı 13:24
  • Arıklı: Geçici Sorunu Popülizmin Sonucudur13 Nisan 2021 Salı 13:19
  • Gönyeli'deki atık, Bakanlık ekiplerince temizlendi...13 Nisan 2021 Salı 13:09
  • Özyiğit, Memur Sen heyeti ile Görüştü13 Nisan 2021 Salı 12:59
  • En Fazla Yağış Nereye Düştü?13 Nisan 2021 Salı 12:55
  • Çiftçiler Başbakanlık binasına traktörleri ile geldiler13 Nisan 2021 Salı 12:51
  • Çiftçilerden şok eylem13 Nisan 2021 Salı 12:45
  • Oğuz: Toplam 27 milyon, 740 bin TL bugün hesaplara yatırılıyor13 Nisan 2021 Salı 12:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti