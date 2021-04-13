Başbakan Saner Açıkladı.. Erken seçime doğru...

Ara seçim ve erken seçim konusuyla ilgili sorular üzerine, hükümetin adının “erken seçim hükümeti” olduğunu hatırlatan Başbakan Saner, hükümet ortakları ile bugün erken seçim tarihini görüşüp, Bakanlar Kurulu’ndan geçirdikten sonra Meclis’e sunacaklarını söyledi.

UBP olarak, bir yıl görev yapacak bir milletvekili için mevcut koşullarda 10 milyon TL harcanarak bir ara seçim yapmayı asla düşünmediklerini vurgulayan Başbakan Saner, bir milletvekilinin Meclis’te çoğunluğu değiştirmeyeceğini, UBP olarak haklarından feragat ettiklerini belirterek, “Erken seçim tarihinde kararlıyız, ara seçimi asla düşünmüyoruz” dedi.

Başbakan Saner, erken seçim tarihi konusunda Başsavcı’dan görüş istendiğini de belirtti.

Başbakan Saner, başka bir soru üzerine, “YDP kurultayının sonucu hükümeti etkilemez, UBP-DP-YDP hükümeti görevinin başındadır, ülkeye hizmet adına çalışmalarına devam ediyor” dedi.