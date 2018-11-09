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Başçeri, KTSO yönetimini kabul etti

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Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Candan Avunduk başkanlığındaki Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nı kabul etti.
Başçeri, KTSO yönetimini kabul etti

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Candan Avunduk başkanlığındaki Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nı kabul etti. 
 

Kabulde konuşan Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Sanayi Odası’nın üretenleri temsil eden sivil toplum örgütü olarak kendileri için büyük önem taşıdığını dile getirdi. 


Başçeri, “Görev yaptığım dönem içerisinde sizlerin ekonomiye olan katkılarınızla Kıbrıs Türk ekonomisinin daha da büyümesi ve gelişmesi için üretim alanında yapacağınız katkılara yardımcı olabilmek en büyük hedefimiz olacak” dedi.

Başçeri ayrıca, en yakın zamanda üretimi yerinde görmek için tesisleri ziyaret edeceğini kaydetti.

CANDAN 

KTSO Başkanı Candan Avunduk da, büyükelçiye görevinde başarılar dileyerek, büyükelçinin daha önce adada görev yapmış olmasının dolayı adanın fiziki ve sosyal şartlarını çok iyi bildiğine işaret etti.

Hem ülke ekonomisi, hem de kendileri için Büyükelçi Başçeri’nin atanmasının mutluluk verici olduğunu dile getiren Avunduk, kendilerinin en büyük sorunun “Kıbrıs sorunu” olduğunu söyledi.

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