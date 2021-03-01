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Basın örgütleri basın çalışanlarına destek olmak için bugün Lefkoşa’da yürüyüş yapacak

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Basın örgütleri basın çalışanlarına destek olmak için bugün Lefkoşa’da yürüyüş yapacak.Örgütlerin eylemine bazı siyasi partiler de destek verecek…
Basın örgütleri basın çalışanlarına destek olmak için bugün Lefkoşa’da yürüyüş yapacak

Basın örgütleri basın çalışanlarına destek olmak için bugün Lefkoşa’da yürüyüş yapacak.Örgütlerin eylemine bazı siyasi partiler de destek verecek…

Ortak yapılan açıklamada, “Yaptığımız işe saygı duyulması ve bize işimizi kimsenin öğretmeye kalkmaması için yürüyoruz. Bu süreçte hakarete ve tacize uğramış tüm meslektaşlarımıza destek için sokağa iniyoruz” denildi.

Saat 18.00’de “Citroen Işıkları”nda maske ve mesafe kurallarına uyarak başlatılacak yürüyüş, Pronto çemberinde okunacak basın açıklaması ve 15 dakikalık sessiz oturma eylemiyle son bulacak.

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada gazetecilere yönelik üzücü tavırlara sessiz kalınamayacağı kaydedilerek basın örgütlerinin yanında yürüyüşe katılacaklarını belirtildi.

Halkın Partisi de basın özgürlüğünü olmazsa olmaz diye niteleyerek mesleklerine, özgürlüklerine, çok sesliliğe ve demokrasiye sahip çıkmaya dönük tepki veren ve eylem yapma kararı alan basın emekçilerinin bir gün değil, her gün yanında olduğunu açıkladı.

Toplumcu Demokrasi Partisi’nden yapılan açıklamada da eyleme aktif destek sağlanacağı belirtilerek, basın emekçilerine yapılan saldırıların kabul edilemez olduğu vurgulandı. 

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