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Basın-SENden sert açıklama! Empatiden yoksun ve sadece kendi çıkarlarına odaklanmış sermaye kesimi

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"İnsan odaklı düşünemeyen, empatiden yoksun ve sadece kendi çıkarlarına odaklanmış sermaye kesiminin böylesi süreçleri dahi fırsata çevirme girişimlerini şaşkınlıkla karşılamıyoruz."
Basın-SENden sert açıklama! Empatiden yoksun ve sadece kendi çıkarlarına odaklanmış sermaye kesimi

İnsan odaklı düşünemeyen, empatiden yoksun ve sadece kendi çıkarlarına odaklanmış sermaye kesiminin böylesi süreçleri dahi fırsata çevirme girişimlerini şaşkınlıkla karşılamıyoruz.

Ali Başman’ın açıklamalarının amacını biliyoruz, sermaye örgütlerinin Başman’a verdikleri desteğin yaratılmak istenen algı operasyonunun bir parçası olduğunun farkındayız. Çünkü biz bunların hepsini tanıyoruz, ne zaman emekçilerin haklarına göz dikilse, ne zaman ekonomik paketler dayatılacak olsa ve ne zaman kurumlarımıza göz dikilse, bu çevreler piyasa çıkıyor ve algı yaratmak için üstlendikleri misyonu yerine getirmeye çalışıyor!

Halkın sağlığını hiçe atacak kadar gözleri kararmış sermaye kesimi biz emek örgütlerine karşı birleşmişse hoş geldiler, sefa getirdiler. Biz hazırız kendilerini bekliyoruz. Hadlerini aşan bu kesimler önce aynaya bakacaklar, sonra kendi ceplerine el atacaklar ve ona göre çıkıp emekçilerle ilgili konuşacaklar. Bunu ya anlayacaklar ya anlayacaklar!

Basın Emekçileri Sendikası

Yönetim Kurulu

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