Başparmak Çıkıntısı (Bunyon) Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?

Ayakdaki deformite, ağrı ve şekil bozukluğuna neden olarak yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiler. Bu sorun, yüksek topuklu ve ucu sivri ayakkabıları tercih etmeleri nedeniyle en çok kadınlarda görülür. Genellikle 40-50 yaş grubunu etkisi alır.

Tıpta bunyon (Halluks valgus) olarak bilinen bu rahatsızlık, cerrahi ve medikal yöntemlerle tedavi edilebilen bir hastalıktır. Tedavinin ana prensibi başparmaktaki deformite nedeniyle bozulmuş olan basma kusurunun düzeltilmesidir.

Uzmanlar sıkı ve yüksek topuklu ayakkabılar giymenin bu sorunu teşvik ettiğini söylese de bunyon oluşumunun diğer olası nedenleri genetik, ayak yaralanmaları ve doğumda oluşan bazı ayak deformiteleri de olabilir.



Bunyonun en belirgin özelliği, ayak baş parmağındaki esnekliği kaybettirmesi ve yürürken aşırı ağrıya neden olmasıdır.

Bunyonlar tedavi edilmediklerinde sıklıkla ağrılı hale gelebilirler. Fakat tün bunyonlar ilerleyeci değildir. Bu nedenle pek çok bunyon problemleri ameliyatsız da tedavi edilebilir. Genelde ağrısız bunyonlarda cerrahi düzeltmeye ihtiyaç duyulmaz. Böyle ağrısız hastaların sorunları bunyon ağrısına uygun ayakkabı giyimi ile ortadan kaldırılabilir. Erken dönem Halluks Valguslarda uygun ayakkabı kullanımı, parmak arası makaralar, parmak arası silikonlar, kişiye özel tabanlıklarla tedavi sağlanabilir.

Bu “uygun” ayakkabılar nasıl seçilir?

Ayakkabılarınızı ayağınıza uygun şekilde almalısınız. Denemeden ayakkabı almamanız gerekir.

Ayakkabılarınızın kalıbı yumuşak ve ayağınızın şekline uygun olmalıdır.

İnsanlarda her iki ayağın büyüklüğü de birbirinden farklıdır. Ayağınızı ölçerek büyük olan tarafa uygun ayakkabı seçmeniz gerekir.

Ayakkabı denemeniz için en uygun zaman akşam saatlerinde ayağınızın şiştiği zamanlardadır.

Deneme süreci boyunca ayakta durmanız ve en uzun ayak parmağınız için yeterli mesafenin mevcut olduğunu kontrol etmeniz gerekir.

Ayakkabıların ayağınıza oturduğundan ve ayağınıza uygun olduğundan emin olmak için ayakkabılarınızla yürümeniz tavsiye edilir.

Medikal tedavinin başarılı geçmediğini nasıl anlarsınız?

Uygun ayakkabılara rağmen yürüyüş ve günlük aktivitelerinizi kısıtlayan ciddi ayak ağrıları çekerseniz

Dinlenme ve ilaçlarla düzelmeyen kronik baş parmak inflamasyonu ve şişmesi yaşarsanız

Baş parmak deformasyonu yanında küçük parmak deformiteleri de görürseniz

Baş parmak hareketlerinde sertlik- yetersizlik hissederseniz

Ağrının hafiflemesinde nonsteroid ve antienflamatuar ilaçlardan fayda göremezseniz

Başparmak deformitesi ilerliyorsa doktor gözetiminde cerrahi tedaviye başvurabilirsiniz.

Peki kimler bunyon ile ilgili doktora başvurmalıdır?

Medikal tedavi başarılı geçmeyenler cerrahi yönteme başvurabilirler.

Pek çok çalışma bunyon cerrahisine giden hastaların % 85-% 90’nında tatmin edici sonuçlara ulaşmışlardır.



Bunyonlar için evde kolaylıkla yapabileceğiniz ayak egzersizleri de mevcuttur.

Birçok durumda egzersiz ayaktaki ağrıları azaltır ve ayak esnekliğine yardımcı olur. Bu yöntem sayesinde hastalığın ilerlemesi yavaşlatılabilir ve ameliyatsız tedavi gerçekleşebilir.

Bunyon için ayak egzersizleri:

1. Bir sandalyeye oturup omurganızı sabitleyin. Ayağınızın teki sıkı bir şekilde taban üzerinde yere basıyorken diğer ayak topuğunuz ile tenis topu yuvarlayın . Bunu günde 5 ila 10 dakika boyunca tekrar edin.

2. El parmaklarını ayak parmakları arasına geçirin. Etkilenen ayağın tabanını avucunuzun içine alın. 5 ile 10 dakika boyunca ayağı yukarı ve aşağı doğru sonra ileri ve geri doğru kırın. Daha sonra ayaklarınızı 10 saniye süreyle altına kıvırın ve 10 saniye süreyle ayak değiştirin. Bu yöntemi birkaç kez tekrarlayın.

3. Kalın bir lastik alın ve ayağınızın her iki parmağına da geçirin. Her iki ayak parmağınızı da dışarı doğru açmaya çalışın. Hareketi 10 kere tekrarlayın.