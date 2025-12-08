  • BIST 11189.5
Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul'dan Önemli Uyarı: "Mecbur Kalınmadıkça Girne–Lefkoşa Yolunu Kullanmayın"
Şenkul’dan Önemli Uyarı: “Mecbur Kalınmadıkça Girne–Lefkoşa Yolunu Kullanmayın”

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, bölgede etkisini artıran sağanak yağışlar nedeniyle vatandaşlara önemli bir uyarıda bulundu. Şenkul, özellikle Girne–Lefkoşa anayolunun yoğun yağış nedeniyle riskli durumda olduğunu belirterek, “Mecbur kalmadıkça yolu kullanmayalım, mümkünse sokağa çıkmayalım” dedi.

Belediye ekiplerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Şenkul, 2-3 farklı noktada dere taşması tespit edildiğini açıkladı ve vatandaşları olası tehlikelere karşı dikkatli olmaya çağırdı.

