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Baybars: Lefke İlçe Kurulu’nun kararını Bakanlar Kurulu’nda değerlendireceğiz

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Baybars: Lefke İlçe Kurulu’nun kararını Bakanlar Kurulu’nda değerlendireceğiz
Baybars: Lefke İlçe Kurulu’nun kararını Bakanlar Kurulu’nda değerlendireceğiz

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Lefke ilçe sınırlarına girişlerin kontrollü olması için 13 muhtarın imzaladığı dilekçenin İçişleri Bakanlığına gönderileceğini açıkladı.

Belediye Başkanı  Kaya yaptığı yazılı açıklamada , Kovid-19 virüsünün ülkede de görünmesinin ardından, ilçe halkının koronavirüs salgınından korunması amacıyla bir toplantı gereçekleştirdiklerini ve toplantıda Lefke ilçesine giriş ve çıkışların kontrollü yapılması için karar üretildiğini kaydetti.

Kaya 13 muhtarın ve kendinin imzaladığı dilekçenin İçişleri Bakanlığı’na gönderileceğini bildirdi

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars konuyla ilgili BRT’ye yaptığı açıklamada Lefke İlçe Kurulu’nun  yarın toplanacağını duyurarak, Kurulun  vereceği kararın Bakanlar Kurulu’nda değerlendirileceğini kaydetti.

Baybars kurul toplantısının ardından gerekli bildirimin yapılacağını kaydetti.

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