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Bayır: Farkındalık projesi öğrencilerin çevreye yönelik olumlu tutum geliştirmelerini sağlamak hedefiyle hazırlandı

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Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Öğrenci Dekanlığı Sosyal Hizmet Kulübü tarafından Toplumla Sosyal Hizmet Dersi kapsamında “Doğaya Yaptıklarını Görmezden Gelme” farkındalık projesi fotoğraf sergisi gerçekleştirildi.
Bayır: Farkındalık projesi öğrencilerin çevreye yönelik olumlu tutum geliştirmelerini sağlamak hedefiyle hazırlandı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Öğrenci Dekanlığı Sosyal Hizmet Kulübü tarafından Toplumla Sosyal Hizmet Dersi kapsamında “Doğaya Yaptıklarını Görmezden Gelme” farkındalık projesi fotoğraf sergisi gerçekleştirildi. Proje, Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Özge Özgür Bayır tarafından yürütüldü.

Bayır: Farkındalık projesi öğrencilerin çevreye yönelik olumlu tutum geliştirmelerini sağlamak hedefiyle hazırlandı

Proje ile ilgili bilgi veren Bayır, 4. sınıf öğrencilerinin sürdürülebilir bir yaşam ve doğanın zenginliklerini korumak için bireylerde farkındalık oluşturmak ve çevreye yönelik olumlu tutum geliştirmelerini sağlamak hedefiyle hazırladıkları farkındalık projesiyle, bölgedeki atıkları sanatsal bir bakış açısıyla fotoğraflayarak sergilediklerini dile getirdi.
Bayır: Sosyal hizmet, yalnızca insanlara değil canlı ve cansız varlıkları da içine alan çevreye de katkı sağlamalıdır
Bayır, “Uluslararası Sosyal Hizmet Federasyonu’nun çevre politikası, dünyanın doğal kaynaklarının sınırlı ve tehdit edici olduğunu kabul etmektedir” diyerek, Sosyal Hizmet meslek etiği gereği, ulusal ve uluslararası sosyal hizmet politika ve uygulamalarında doğal çevre ile ilgili konularda sosyal hizmet mesleğinde sessiz kalmasına ya da uygulamadan kaçınmasına yer olmadığını vurguladı. Bayır, Sosyal Hizmet’in, yalnızca insanlara değil canlı ve cansız varlıkları da içine alan çevreye de katkı sağlaması gerekliliğini dile getirdi.
Öğrenci ve öğretim üyeleri tarafından ilgiyle karşılanan fotoğraf sergisinde katılımcıların görüşlerinin alındığını ve fotoğraflanan bölgeleri temizlemek istediklerini belirten Bayır, yoğun istek ve talep üzerine projenin "eldivenini de al gel!" sloganıyla atık toplama etkinliği ile devam ettirilmesine karar verildiğini ifade etti.

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