Bayramlık Mesajlar

Mustafa Akıncı, Çözüm anahtarı
Ersin Tatar, sabır taşı
Fuat Oktay, Başbakan ve Cumhurbaşkanının da olacağı bir iftar yemeği
Mevlut Çavuşoğlu emirlerinize uyacak bir hükümet
Derviş Eroğlu, uzun sağlıklı bir ömür
Kudret Özersay Yeliz’in yalan şarkısının CD’si
Tufan Erhürman, Dürüstlük heykeline çakması için çivi
Serdar Denktaş, Brütüsleri gösterecek aygın
Sunat Atun, 4’ncü defa Umre ziyareti
Hasan Taçoy, UBP’de 3’ncü bir koltuk
Zorlu Töre, Türkiye’den getirilen toprak ve bayrak
Olgun Amcaoğlu, para, para
Tolga Atakan, çukurlarda boğulmayacağımız yollar
Zeki Çeler, kırmızı renk potin
Nazım Çavuşoğlu, doğraması için Gabak
Ersan Saner, UBP Genel Sekreterliği
Kutlu Evren, gözyaşları için mendil
Erhan Arıklı, YDP’ye bol üye,
Oğuzhan Hasipoğlu, Adalet Bakanlığı
Özdil Nami, sukutu hayal plaketi
Bertan Zaroğlu Milletvekili olduğunu gösteren rozet
Niyazi Kızılyürek saldırılar için kalkan
Hüseyin Özgürgün, çete temizleme haşere ilacı
Cemal Özyiğit, Lafaonten’den Masallar kitabı
Fazilet Özdenefe, CTP’de daha etkin görev
Aysu Basri Akter Yayıncılık başarı plaketi
Ahmet Yönlüer, dağıtması için bol kara çarşaf
Yasemin Öztürk, kalp kırıklığını yapıştırıcı ilaç
Erdoğan Sorakın, başarı plaketi
Teberrüken Uluçay, bir devre daha meclis başkanlığı
Kubilay Özkıraç, Aksa’sız günler
Ayşegül Özmen Garabli, Braev hard plaketi
Metin Aşan, Bileşik Sendikalar Başkanlığı
Ahmet Çaluda, erken seçimde Milletvekilliği
Kaan Mındıkoğlu, Kamu Reform Paketini düzenleme yetkisi
Güven Bengihan, Hukuk dışılıklara karşı mücadele sertifikası
Hasan Sadıkoğlu, İskele Sahiline Luna park
İzzet Türkmen, bol üye
Erkut Yılmabaşar, Cumhurbaşkanlığı basın danışmanlığı
Lale Bicim, Cesur yürekliliği için bol alkış
Şener Elcil, Eğitim Bakanlığı
Cenk Seren, Mehmetçik Belediye Başkanlığı
Merter Refkoğlu, çevre bakanlığı müsteşarlığı
Sadık Gardiyanoğlu Mandırayı boşaltma yetkisi
Özdemir Berova kelle uçurtmak için kılıç
Faiz Sucuoğlu İş kazasız bir gün
Fikri Ataoğlu, Turizm özel ödülü
Lica Şemmedi, Romanya’da villa
Bora Karaçam hesaplaşma partisi kurma izni
Tolga Kınacı UBP’de etkin görev
Ali Pilli, sağlığın boşalan pilleri için şarj aleti
Turgay Hilmi, Kültür ataşeliği
Derviş Zorlu, ateistler için hazırlanmış din kitabı
Abdullah Azizoğlu, balık tutma kılavuzu
Cenk Özdağ, Mizah öğretmenlik plaketi
Hakkı Celal Önen, Cumhurbaşkanlık’ta hukuk danışmanlığı
Salih Hafız, sağlık bakanlığında şube amirliği
Kemal Dana, Sağlık Bakanlığında üst kademe yöneticiliği
Hüseyin Cahitoğlu kolay açıp kapayacağı para kasası
Mehmet Özbilgehan boynundaki davul için tokmak
Ali Kişmir, AB dışında dünya vatandaşlığı
Ayşemden Akın, birilerine sürmesi için avroşillo
İzlem Gürçağ çekmesi için sabır tespihi
Ayşe Öztabay, Hükümette Hukuk danışmanlığı
Aslan Bıçaklı Sendikal platform başkanlığı
Mustafa Serçelik, vergi dairesinde üst düzey yöneticiliği
Ömer Köse heykel yapmak için malzeme
Ayşen Kumser, dürüstlük madalyası
Orkun Bozkurt Bol alkış
Suphi Coşkun, hükümetten destek
Mehmet Harmancı, TDP başkanlığı ile başarı plaketi
Mehmet Hulusioğlu, belediyecilik başarı plaketi
Ahmet Benli, yeni bir üst geçit
Ahmet Latif, bir erkek evlat daha
İsmail Arter, saldırılar için zırh
Mahmut Özçınar, Belediyeler Birliği başkanlığı
Ali Vezirler, Ercan’dan daha çok kazanç
Nidai Güngördü, Başarı plaketi
Süleyman Manavoğlu, rahat ve güzel emeklilik günleri
Aziz Kaya, CMC’den kurtulma çareleri kitabı
Yıltan Taşçı, sergisi için bol NÜ fotoğrafları
Dursun Oğuz, Çiftçi ve Hayvancı nasıl yola getirilir kitabı
Ünal Üstel, Turizme takması için diş protezi
Önder Sennaroğlu Çavuşların şerrinden korunma muskası
Ahmet Sennaroğlu, yeni karavan alanları
Aytaç Çaluda Çalışma bakanlığı
Sıla Usar, İncirli, konuşma yeteneğini tekrar kazanma ilacı
Jale Refik Rogers Kadın Bakanlığı
Koral Çağman Meclise gitmesi için Fayton
Hasan Büyükoğlu Maraba’nın Ağa’ya nasıl bitap edilir kitabı
Doğuş Derya AP Milletvekilliği
Erkut Şahali, kankalarına vermesi için bol arpa
Asım Akansoy, CTP Cumhurbaşkanlığı adaylığı
Fikri Toros, United Cyprus’ta Ticaret Bakanlığı
Armağan Candan, Ambargo zincirini kırması için keski
Biray Hamzaoğlu, kayıp arama ilanı
Hüseyin Angolemli yeni dönem Meclis Başkanlığı
Gülşah Sanver Manavoğlu, kafa kırması için kırılmaz sopa ve kırbaç
Ayşegül Baybars, yeni vatandaşlık yasası
Resmiye Canaltay, Sinir ve öfke yatıştırıcı hap
Hasan Topal ezber bozma kitabı
Nermin Nalbant Ferari araba
Erhan Tünay Son model bir karavan
Hüseyin Cumaoğlu Eğitim bakanlığı
Ozan Nasiboğlu, Elektrik Dairesinde şube sorumluluğu
Orhun Karagözlü mezesi bol rakılı bir masa
Fikret Civisilli belediye başkanlığı
Olgun Ayalı polis çavuşluğu
Emin Akkor, yeni siyasi programlar
Güven Arıklı, YDP Milletvekilliği
Alihan Pehlivan, Sarayönü’nden sonra KKTC gazetecisi unvanı
Sibel Tatar, Kanal T için bol reklam
Pınar Devişağa, yeni program
Çiğdem Aydın, vatandaştan daha çok mesaj
Kartal Harman, kırık kanadının tamiri için sargı
Ali Baturay, bol alkış
Polat Alper, basın ödülü
Yusuf Kısa, Cesur Yürek plaketi
Cenk Mutluyakalı, BRT’de yeni bir program
Oshan Sabırlı Koop.Merkez Bankasında Müdürlük
Mehmet Eş, Bol Muhabir
Mehmet Çakıcı, Barajı aşacak oy
Mehmet Davulcu, Milletvekilliği
Ziya Emir, Amsteram’da yayınlanacak gazete
Kerem Can, bol müşteri
Yeşim Tuncel Spor programı başarı ödülü
Tonguç Kotak, yeni spor programları
Ertan Namıkkemaloğlu, Elektrik Dairesinde yönetim kurulu üyeliği
Hüseyin Yeşildağlı, Polis Genel Müdürlüğü
Hüseyin Ekmekçi, İnternet TV yayıncılığı ödülü
Cigdem Bumin, Londra bileti
Ömer Meraklı, belediye başkanlığı
Yusuf Karayusufoğlu, Yılın Spor Adamı ödülü
Alkan Değirmencioğlu Spordan sorumlu bakanlık
Didem Gürses, Sağlık Bakanlığı basın danışmanlığı
Deniz Kayabaşı avuç dolusu karadut
Erdoğan Seran Bekiroğlu, bol ihale
Ercan Hoşkara, Elektrik Dairesi yönetim kur. Başkanlığı
Hava Elkovan HP Milletvekilliği
Atfiye Soybir Kanser Derneği özel ödülü
Songuç Kürşat, KTSYD Başkanlığı
Hasan Hüda Ecer, neşeli emeklilik günleri
Sanlı Çoban FB’nin şampiyonluğu
Ferdi Sabit Soyer, CTP onursal başkanlığı
Tözün Tunalı, yeni parti
Metin Gültekin, Eğitim Bakanlığında üst düzey görev
Mehmet Seyis, siyasilerin güldüren incileri için tespih
Narin Şefik, mahkemeler için yeni memur ve yargıç
Tacan Reynar demokrasi ve hukuk plaketi
Şener Levent Yasemin Hareketi Partisi başkanlığı
Ayhan Mahşeker adam gibi adam plaketi
Kemal Altuncu yeni esnaf üyeleri
Savaş Bozat LTB’de bölüm müdürlüğü
Muhammed Aygün Esentepe Belediye Başkanlığı
Okan Dağlı, Mağusa İnsiyatifi aktivisiti başkanlığı
Mustafa Naimoğulları Güney’den et getirme izni
Ahmet Noyanlar, İskele bölgesinde bol arazi
Fatma Kara, yeni seçimde milletvekili adaylığı
Saffet Barutçu, Kalkınma Bankası Koltuğu için Japon yapıştırıcı
Emrah Yeşilırmak, ölen belediye nasıl canlandırılır plaketi
Fehmi Oktay, Hava ölçüm cihazları
Ali Alioğlu, Narenciyecilere bol para
Ali Doğaner, çevreyi koruma ödülü
Bulut Akacan, az ceza veya beraat
Ayşe Dilek Orhan, bol kazanç
Metin Bilmem, yeni hapishane
Tigin Kişmir, piyangolar müdürlüğü
Devrim Barçın sağlık
İrfan Günsel, Prof. unvanı
Suat Günsel, Dünya zengin iş adamları listesinde 3 sıra
Çelebi Ilık Güzelyurt Milletvekilliği
Asım İdris okul müdürlüğü
Enver Öztürk YDP’den milletvekili
Gönül Şekerci Balık Burcuna insaflı davranması
Ergül Kızılokgül, bir savcı aranıyor ilanı
Selma Eylem, Sendikal Platform sözcülüğü
Djengiz Lionstone Bileşik Kıbrıs’ta vekillik
Seyhan Yıldırım, FETO’cülerden korunması için kalkan
Ünver Bedevi, Başbakanlık Hukuk danışmanlığı
Hasan Yücelen, FETÖ’den suçlanan müvekkiliniz için beraat
Alp Aydınova, yanlışları düzeltmek için sihirli değnek
Arif Alasya, ançüez, cacık, peynir olan rakılı bir sofra
Mahmut Doğan, Seracılar Başkanı olarak hükümete kırmızı kart
Ediz Tuncel, Cumhurbaşkanlığı danışmanlığı
Kazım Ant İnsanlık onur plaketi
Birol Şoför, Gençler Birliği Başkanlığı
Kenan Akın, Erken Seçim sonrasında Tarım Bakanlığı
Talip Atalay, Dinler arası koordinasyon başkanlığı
Mehmet Salih Adil bir düzen ve adaletli bir ülke
Devamı yarın
Günün Fotoğrafı
Günün Sözü
Fıkra
Yaşlı bir karı koca doktora gitmişler. Adam:
- "Doktor bey birincide acayip üşüyorum tirtir titriyorum, ikincide ise sıcak basıyor acayip terliyorum"
deyince doktor adamı dışarı çıkarmış karısına sormuş:
- "Nasıl oluyor bu?"
karısı da:
- "Tabii birinciyi ocakta ikinciyi ağustosta yapıyor"
demiş.
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