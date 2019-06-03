Bayramlık Mesajlar

Mustafa Akıncı, Çözüm anahtarı

Ersin Tatar, sabır taşı

Fuat Oktay, Başbakan ve Cumhurbaşkanının da olacağı bir iftar yemeği

Mevlut Çavuşoğlu emirlerinize uyacak bir hükümet

Derviş Eroğlu, uzun sağlıklı bir ömür

Kudret Özersay Yeliz’in yalan şarkısının CD’si

Tufan Erhürman, Dürüstlük heykeline çakması için çivi

Serdar Denktaş, Brütüsleri gösterecek aygın

Sunat Atun, 4’ncü defa Umre ziyareti

Hasan Taçoy, UBP’de 3’ncü bir koltuk

Zorlu Töre, Türkiye’den getirilen toprak ve bayrak

Olgun Amcaoğlu, para, para

Tolga Atakan, çukurlarda boğulmayacağımız yollar

Zeki Çeler, kırmızı renk potin

Nazım Çavuşoğlu, doğraması için Gabak

Ersan Saner, UBP Genel Sekreterliği

Kutlu Evren, gözyaşları için mendil

Erhan Arıklı, YDP’ye bol üye,

Oğuzhan Hasipoğlu, Adalet Bakanlığı

Özdil Nami, sukutu hayal plaketi

Bertan Zaroğlu Milletvekili olduğunu gösteren rozet

Niyazi Kızılyürek saldırılar için kalkan

Hüseyin Özgürgün, çete temizleme haşere ilacı

Cemal Özyiğit, Lafaonten’den Masallar kitabı

Fazilet Özdenefe, CTP’de daha etkin görev

Aysu Basri Akter Yayıncılık başarı plaketi

Ahmet Yönlüer, dağıtması için bol kara çarşaf

Yasemin Öztürk, kalp kırıklığını yapıştırıcı ilaç

Erdoğan Sorakın, başarı plaketi

Teberrüken Uluçay, bir devre daha meclis başkanlığı

Kubilay Özkıraç, Aksa’sız günler

Ayşegül Özmen Garabli, Braev hard plaketi

Metin Aşan, Bileşik Sendikalar Başkanlığı

Ahmet Çaluda, erken seçimde Milletvekilliği

Kaan Mındıkoğlu, Kamu Reform Paketini düzenleme yetkisi

Güven Bengihan, Hukuk dışılıklara karşı mücadele sertifikası

Hasan Sadıkoğlu, İskele Sahiline Luna park

İzzet Türkmen, bol üye

Erkut Yılmabaşar, Cumhurbaşkanlığı basın danışmanlığı

Lale Bicim, Cesur yürekliliği için bol alkış

Şener Elcil, Eğitim Bakanlığı

Cenk Seren, Mehmetçik Belediye Başkanlığı

Merter Refkoğlu, çevre bakanlığı müsteşarlığı

Sadık Gardiyanoğlu Mandırayı boşaltma yetkisi

Özdemir Berova kelle uçurtmak için kılıç

Faiz Sucuoğlu İş kazasız bir gün

Fikri Ataoğlu, Turizm özel ödülü

Lica Şemmedi, Romanya’da villa

Bora Karaçam hesaplaşma partisi kurma izni

Tolga Kınacı UBP’de etkin görev

Ali Pilli, sağlığın boşalan pilleri için şarj aleti

Turgay Hilmi, Kültür ataşeliği

Derviş Zorlu, ateistler için hazırlanmış din kitabı

Abdullah Azizoğlu, balık tutma kılavuzu

Cenk Özdağ, Mizah öğretmenlik plaketi

Hakkı Celal Önen, Cumhurbaşkanlık’ta hukuk danışmanlığı

Salih Hafız, sağlık bakanlığında şube amirliği

Kemal Dana, Sağlık Bakanlığında üst kademe yöneticiliği

Hüseyin Cahitoğlu kolay açıp kapayacağı para kasası

Mehmet Özbilgehan boynundaki davul için tokmak

Ali Kişmir, AB dışında dünya vatandaşlığı

Ayşemden Akın, birilerine sürmesi için avroşillo

İzlem Gürçağ çekmesi için sabır tespihi

Ayşe Öztabay, Hükümette Hukuk danışmanlığı

Aslan Bıçaklı Sendikal platform başkanlığı

Mustafa Serçelik, vergi dairesinde üst düzey yöneticiliği

Ömer Köse heykel yapmak için malzeme

Ayşen Kumser, dürüstlük madalyası

Orkun Bozkurt Bol alkış

Suphi Coşkun, hükümetten destek

Mehmet Harmancı, TDP başkanlığı ile başarı plaketi

Mehmet Hulusioğlu, belediyecilik başarı plaketi

Ahmet Benli, yeni bir üst geçit

Ahmet Latif, bir erkek evlat daha

İsmail Arter, saldırılar için zırh

Mahmut Özçınar, Belediyeler Birliği başkanlığı

Ali Vezirler, Ercan’dan daha çok kazanç

Nidai Güngördü, Başarı plaketi

Süleyman Manavoğlu, rahat ve güzel emeklilik günleri

Aziz Kaya, CMC’den kurtulma çareleri kitabı

Yıltan Taşçı, sergisi için bol NÜ fotoğrafları

Dursun Oğuz, Çiftçi ve Hayvancı nasıl yola getirilir kitabı

Ünal Üstel, Turizme takması için diş protezi

Önder Sennaroğlu Çavuşların şerrinden korunma muskası

Ahmet Sennaroğlu, yeni karavan alanları

Aytaç Çaluda Çalışma bakanlığı

Sıla Usar, İncirli, konuşma yeteneğini tekrar kazanma ilacı

Jale Refik Rogers Kadın Bakanlığı

Koral Çağman Meclise gitmesi için Fayton

Hasan Büyükoğlu Maraba’nın Ağa’ya nasıl bitap edilir kitabı

Doğuş Derya AP Milletvekilliği

Erkut Şahali, kankalarına vermesi için bol arpa

Asım Akansoy, CTP Cumhurbaşkanlığı adaylığı

Fikri Toros, United Cyprus’ta Ticaret Bakanlığı

Armağan Candan, Ambargo zincirini kırması için keski

Biray Hamzaoğlu, kayıp arama ilanı

Hüseyin Angolemli yeni dönem Meclis Başkanlığı

Gülşah Sanver Manavoğlu, kafa kırması için kırılmaz sopa ve kırbaç

Ayşegül Baybars, yeni vatandaşlık yasası

Resmiye Canaltay, Sinir ve öfke yatıştırıcı hap

Hasan Topal ezber bozma kitabı

Nermin Nalbant Ferari araba

Erhan Tünay Son model bir karavan

Hüseyin Cumaoğlu Eğitim bakanlığı

Ozan Nasiboğlu, Elektrik Dairesinde şube sorumluluğu

Orhun Karagözlü mezesi bol rakılı bir masa

Fikret Civisilli belediye başkanlığı

Olgun Ayalı polis çavuşluğu

Emin Akkor, yeni siyasi programlar

Güven Arıklı, YDP Milletvekilliği

Alihan Pehlivan, Sarayönü’nden sonra KKTC gazetecisi unvanı

Sibel Tatar, Kanal T için bol reklam

Pınar Devişağa, yeni program

Çiğdem Aydın, vatandaştan daha çok mesaj

Kartal Harman, kırık kanadının tamiri için sargı

Ali Baturay, bol alkış

Polat Alper, basın ödülü

Yusuf Kısa, Cesur Yürek plaketi

Cenk Mutluyakalı, BRT’de yeni bir program

Oshan Sabırlı Koop.Merkez Bankasında Müdürlük

Mehmet Eş, Bol Muhabir

Mehmet Çakıcı, Barajı aşacak oy

Mehmet Davulcu, Milletvekilliği

Ziya Emir, Amsteram’da yayınlanacak gazete

Kerem Can, bol müşteri

Yeşim Tuncel Spor programı başarı ödülü

Tonguç Kotak, yeni spor programları

Ertan Namıkkemaloğlu, Elektrik Dairesinde yönetim kurulu üyeliği

Hüseyin Yeşildağlı, Polis Genel Müdürlüğü

Hüseyin Ekmekçi, İnternet TV yayıncılığı ödülü

Cigdem Bumin, Londra bileti

Ömer Meraklı, belediye başkanlığı

Yusuf Karayusufoğlu, Yılın Spor Adamı ödülü

Alkan Değirmencioğlu Spordan sorumlu bakanlık

Didem Gürses, Sağlık Bakanlığı basın danışmanlığı

Deniz Kayabaşı avuç dolusu karadut

Erdoğan Seran Bekiroğlu, bol ihale

Ercan Hoşkara, Elektrik Dairesi yönetim kur. Başkanlığı

Hava Elkovan HP Milletvekilliği

Atfiye Soybir Kanser Derneği özel ödülü

Songuç Kürşat, KTSYD Başkanlığı

Hasan Hüda Ecer, neşeli emeklilik günleri

Sanlı Çoban FB’nin şampiyonluğu

Ferdi Sabit Soyer, CTP onursal başkanlığı

Tözün Tunalı, yeni parti

Metin Gültekin, Eğitim Bakanlığında üst düzey görev

Mehmet Seyis, siyasilerin güldüren incileri için tespih

Narin Şefik, mahkemeler için yeni memur ve yargıç

Tacan Reynar demokrasi ve hukuk plaketi

Şener Levent Yasemin Hareketi Partisi başkanlığı

Ayhan Mahşeker adam gibi adam plaketi

Kemal Altuncu yeni esnaf üyeleri

Savaş Bozat LTB’de bölüm müdürlüğü

Muhammed Aygün Esentepe Belediye Başkanlığı

Okan Dağlı, Mağusa İnsiyatifi aktivisiti başkanlığı

Mustafa Naimoğulları Güney’den et getirme izni

Ahmet Noyanlar, İskele bölgesinde bol arazi

Fatma Kara, yeni seçimde milletvekili adaylığı

Saffet Barutçu, Kalkınma Bankası Koltuğu için Japon yapıştırıcı

Emrah Yeşilırmak, ölen belediye nasıl canlandırılır plaketi

Fehmi Oktay, Hava ölçüm cihazları

Ali Alioğlu, Narenciyecilere bol para

Ali Doğaner, çevreyi koruma ödülü

Bulut Akacan, az ceza veya beraat

Ayşe Dilek Orhan, bol kazanç

Metin Bilmem, yeni hapishane

Tigin Kişmir, piyangolar müdürlüğü

Devrim Barçın sağlık

İrfan Günsel, Prof. unvanı

Suat Günsel, Dünya zengin iş adamları listesinde 3 sıra

Çelebi Ilık Güzelyurt Milletvekilliği

Asım İdris okul müdürlüğü

Enver Öztürk YDP’den milletvekili

Gönül Şekerci Balık Burcuna insaflı davranması

Ergül Kızılokgül, bir savcı aranıyor ilanı

Selma Eylem, Sendikal Platform sözcülüğü

Djengiz Lionstone Bileşik Kıbrıs’ta vekillik

Seyhan Yıldırım, FETO’cülerden korunması için kalkan

Ünver Bedevi, Başbakanlık Hukuk danışmanlığı

Hasan Yücelen, FETÖ’den suçlanan müvekkiliniz için beraat

Alp Aydınova, yanlışları düzeltmek için sihirli değnek

Arif Alasya, ançüez, cacık, peynir olan rakılı bir sofra

Mahmut Doğan, Seracılar Başkanı olarak hükümete kırmızı kart

Ediz Tuncel, Cumhurbaşkanlığı danışmanlığı

Kazım Ant İnsanlık onur plaketi

Birol Şoför, Gençler Birliği Başkanlığı

Kenan Akın, Erken Seçim sonrasında Tarım Bakanlığı

Talip Atalay, Dinler arası koordinasyon başkanlığı

Mehmet Salih Adil bir düzen ve adaletli bir ülke

Devamı yarın

Günün Fotoğrafı

Günün Sözü

Fıkra

Yaşlı bir karı koca doktora gitmişler. Adam:



- "Doktor bey birincide acayip üşüyorum tirtir titriyorum, ikincide ise sıcak basıyor acayip terliyorum"



deyince doktor adamı dışarı çıkarmış karısına sormuş:



- "Nasıl oluyor bu?"



karısı da:



- "Tabii birinciyi ocakta ikinciyi ağustosta yapıyor"



demiş.