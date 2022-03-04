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BBC Rusya'daki Gazetecilerinin Çalışmalarını Askıya Alacak

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BBC, Rusya'daki gazetecilerinin çalışmalarını "geçici olarak" askıya alacağını açıkladı.
BBC Rusya'daki Gazetecilerinin Çalışmalarını Askıya Alacak

İngiliz yayın kuruluşu BBC, Rusya'da Ukrayna'daki saldırılara ilişkin "sahte bilgi yayanlara" 15 yıla kadar hapis cezası öngören yasa tasarısının parlamentonun alt kanadı Duma'da onaylanmasının ardından, bu ülkede görev yapan tüm gazetecilerinin çalışmalarını "geçici olarak" askıya alacağını duyurdu.

BBC İcra Kurulu Başkanı Tim Davies, yaptığı açıklamada, Rusya'nın söz konusu kararının, bağımsız gazetecilik sürecini suç haline getirdiğini belirtti:

"Bu istenmeyen gelişmenin tüm sonuçlarını değerlendirirken, bu, bize tüm BBC gazetecilerinin ve Rusya'daki destek personelinin çalışmalarını geçici olarak askıya almaktan başka seçenek bırakmıyor. BBC Rusça servisimiz, Rusya dışından çalışmaya devam edecek. Personelimizin güvenliği her şeyden önemlidir ve sadece işlerini yaptıkları için onları cezai kovuşturma riskine maruz bırakmaya hazır değiliz. Cesaretleri, kararlılıkları ve profesyonellikleri için hepsini takdir etmek istiyorum."

Davies, Ukrayna'daki ve dünyanın dört bir yanındaki BBC gazetecilerinin, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları hakkında haber yapmaya devam edeceğinin altını çizdi.

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