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Beal-20 Temmuz Fen Lisesi sınav sonuçları açıklandı

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2023 Eğitim Öğretim Yılı Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (BEAL) ve 20 Temmuz Fen Lisesi sınavları bugün gerçekleştirildi.
Beal-20 Temmuz Fen Lisesi sınav sonuçları açıklandı

2023 Eğitim Öğretim Yılı Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (BEAL) ve 20 Temmuz Fen Lisesi sınavları bugün gerçekleştirildi.

İki sınav merkezinde sorunsuz olarak gerçekleştirilen sınavlara, kayıt yaptıran 769 öğrencinin 751’i katılım gösterdi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın web sitesi mebnet.net adresinden açıklanan sonuçlara göre, BEAL – Anadolu Lisesi programına 147, BEAL – IGCSE programına 32, 20 Temmuz Fen Lisesi’ne ise 134 öğrenci yerleşmiştir. Sınavda elde edilen en yüksek puan ise 116 oldu.

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