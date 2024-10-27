Bebeklere mamaya su yerien alkol karıştırarak verdi!

Acil Durum Hastanesi Yenidoğan Servisi’nde bir hemşirenin yanlışlıkla yedi bebeğe mamaya su yerine alkol karıştırarak gıda desteği verdiği öğrenildi.

Acil Durum Hastanesi Yenidoğan Servisi’nde bir hemşirenin yanlışlıkla yedi bebeğe mamaya su yerine alkol karıştırarak gıda desteği verdiği öğrenildi.

Alkollü mama verilen yedi bebekten birinin yaşamını yitirmesinin ardından Sağlık Bakanlığı geniş çaplı bir soruşturma süreci başlattı.

İlk bulgulara göre bebeğin alkollü mamadan ölmediği tespit edildi.

Yarın otopsisi yapılacak 20 günlük günlük bebeğin kesin ölüm nedeni ortaya çıkmış olacak.

Haber Kıbrıs’ın Sağlık Bakanlığı’na yakın çevrelerden derlediği bilgilere göre, ilk etapta hemşirenin su yerine mamalara alkol karıştırdığı tespit edildi.

Diğer altı bebeğin herhangi bir sorun yaşamadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi

Vahim hatayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatılırken, Sağlık Bakanlığı da otopsinin ardından kamuoyuna geniş bir açıklama yapacak.