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Beraber eğlendiler, beraber kutladılar

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Engellemeyen Lefkoşa Birimi, yaklaşan 2020 yılı öncesinde özel gereksinimli bireyler için bir yeni yıl etkinliği düzenledi.
Beraber eğlendiler, beraber kutladılar

Arasta’da bulunan Imagine Cafe’de düzenlenen etkinlikte Özgür Adımlar Özel Eğitim Merkezi, Lefkoşa Özel Eğitim Merkezi, ALGIM ile ÖZEV’de eğitim gören çocuk ve gençler katıldı.

Müzik eşliğinde keyifli dakikalar geçiren çocuklar ve gençler, dans edip şarkı söylediler, sohbet ettiler ve birlikte yaklaşan yeni yılın coşkusunu yaşadılar.

 

“Her şeyin başı sağlık”

Etkinlikte yetişme çağındaki bireylerin sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırılması amacı ile LTB’nin bu yıl başlattığı ve Onbaşı Ltd’nin sponsor olduğu “Her şeyin başı sağlık” projesi kapsamında elma ve muz ikramında bulunuldu.

Önder Alışveriş Merkezi’nin sponsorluğunda yeni yıla özel hediyelerini de alan çocuk ve gençler öğlen yemeği yiyerek etkinliği sonlandırdı.

 

 

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