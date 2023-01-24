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SON DAKİKAİngiltere'de hemşireler yeniden iki günlük greve gitti

Berlin’de grev kararı: Tüm uçuşlar duracak

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Almanya'da Berlin-Brandenburg Havalimanı çalışanları ücret artışı talebiyle yarın greve gidiyor. Sabah ilk vardiyada başlayacak grev ile tüm uçuşlar durdurulacak.
Berlin’de grev kararı: Tüm uçuşlar duracak

Almanya’nın Berlin şehrinde bulunan havalimanında handling ve yolcu kontrol şirketi çalışanlarının grevi nedeniyle sivil havacılık otoritesi tarafından yayımlanan NOTAM’la tüm uçuşlar yarın durdurulacak.

Almanya’da Berlin-Brandenburg Havalimanı (BER) ile toplu sözleşme görüşmelerinin üçüncü turunda anlaşamayan yer hizmetleri personeli ve güvenlik görevlileri, ücret artışı talebiyle 25 Ocak Çarşamba günü ‘uyarı grevi’ yapacak.

Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası’ndan yapılan açıklamada, havalimanı işletmecisi çalışanların da dahil olacağı uyarı grevinin, yarın sabah ilk vardiyada başlayacağı ve geç saatlerde sona ereceği bildirildi.

THY SEFERLERİNİ İPTAL ETTİ

Grev nedeniyle Almanya Sivil Havacılık Otoritesi bir NOTAM yayımlayarak yarın havalimanında tüm uçuşların durulacağını bildirdi.

Bunun üzerine Türk Hava Yolları (THY) yarın İstanbul Havalimanından Berlin’e yapacağı TK-171,TK-1723,TK-1725,TK-1727 sefer sayılı uçuşlarını karşılıklı olarak iptal etti. Anadolujet ise Sabiha Gökçen Havalimanından yapacağı TK7728 sefer  sayılı uçuşunu iptal etti. 

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