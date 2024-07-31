Berova, Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı...

"Bugün Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın (GKK) 48’inci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) 66’ıncı ve Kıbrıs’ın fethinin 453’üncü yıl dönümünü kutlamanın haklı gururunu yaşıyoruz.

İçerisinde bulunduğumuz 1 Ağustos, bizler için anlamı çok büyük olan üç mutlu tarihi de içinde barındırmakta.

Kıbrıs Türk Halkı’nın adadaki varlığını, azim, kararlılık ve inançla sürdürdüğünü, onurlu ve haklı mücadelesini, Rum saldırılarına karşı toplumsal direnişinin önemli bir dönüm noktasını temsil etmekte.

Kıbrıs Türk Halkı, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte çok uzun yıllar her türlü baskıya, haksızlığa, zulme ve acılara karşı mücadele ederek direnmiş, varoluş mücadelesi sonrası kendi devletini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni kurmuştur.



Bugün, bu topraklar üzerinde hür ve bağımsız bir biçimde yaşıyorsak, bugünü, kahraman Mücahit, Mücahide ve Mehmetçiklerimize borçluyuz.

Bu duygu ve düşünceler ışığında, tüm halkımızın ‘1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nı kutluyor, Aziz Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, Gazilerimize en derin saygılarımı sunuyorum. 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramımız kutlu olsun.”