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BES Başkanı Yalınkaya sert çıktı! "Algı operasyonu var"

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BES Başkanı Yalınkaya sert çıktı! "Algı operasyonu var"
BES Başkanı Yalınkaya sert çıktı! "Algı operasyonu var"

İşte açıklama;

Yönetim kurulumuz adına açıklama yapma ihtiyacı duydum, son günlerde örgütlü bulunduğumuz belediyelerimizdeki emekçilerimiz üzerinde bilerek yada bilmeyerek bir algı yaratılmaya çalışılıyor, elbette içinden geçtiğimiz bu süreç ekonomik olarak çok zor olacağı aşikardır, ancak tüm üyelerimizin bilmesini istediğim bir husus bizler açısından çok önemli, yürürlükteki Toplu iş sözleşmelerinde emekçilerimiz aleyhine olacak hiçbir değişiklik ASLA sözkonusu olmayacak, böyle bir değişiklik teklifinin gelebileceğini de düşünmüyoruz. Başkanı bulunduğum sendikamız yönetim kurulu adına üyelerimizin böyle dedikodulara asla prim vermemesini arzu eder saygılarımızı sunarım.

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