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Beşiktaş, Hatayspor'u konuk ediyor

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Beşiktaş, Hatayspor'u konuk ediyor
Beşiktaş, Hatayspor'u konuk ediyor

Süper Lig'de Beşiktaş seyircisi karşısında Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor. Vodafone Park'taki karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.

Ligin 29. haftasındaki derbi maçta Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, 45 puanla 8. sırada bulunuyor.

Sezonun 28. haftasında Medipol Başakşehir ile evinde 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, Galatasaray yenilgisiyle son 2 haftadan bir puan çıkarabildi. 

Süper Lig'de şu ana kadar 46 puan toplayan Atakaş Hatayspor ise 6. sırada yer alıyor.

Muhtemel ilk 11'ler

Beşiktaş: Emre, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Emirhan, Alex, Larin, Batshuayi

Hatayspor: Munir, Kamil, Sam, Burak, Onur, Sackey, Ribeiro, Lobjanidze, Boudjemaa, El Kaabi, Diouf

Evinde son 6 maçta yenilmedi

Beşiktaş, evindeki son 6 lig maçında mağlubiyet yaşamadı.

Siyah-beyazlı ekip, evindeki Trabzonspor (1-2) ve GZT Giresunspor (0-4) yenilgilerinin ardından oynadığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlikle 14 puan elde etti.

Ersin Destanoğlu cezalı

Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı Ersin Destanoğlu, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Bu sezon VavaCars Fatih Karagümrük, Demir Grup Sivasspor ve iki Galatasaray maçında sarı kart gören Ersin, cezalı duruma düştü.

Beşiktaş'ta Mert Günok'un sakatlığı sonrası karşılaşmada Emre Bilgin'in kalede görev yapması bekleniyor.

Sakatlığı süren Miralem Pjanic'in de karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

Sekiz oyuncu ceza sınırında

Siyah-beyazlı ekipte  Josef de Souza, Cyle Larin, Rıdvan Yılmaz, Alex Teixeira, Valentin Rosier ve Güven Yalçın, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu isimler, oynamaları ve sarı kart görmeleri halinde 31. haftadaki Trabzonspor maçında cezalı duruma düşecek.

Sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek Welinton Souza ve Oğuzhan Özyakup da sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Siyah-beyazlılarda Kenan Karaman ise maç kadrosuna alınmadı.

Üç maçta birer galibiyet

Beşiktaş, geçen sezon Süper Lig'de mücadele etmeye başlayan Atakaş Hatayspor ile oynadığı 3 maçta bir galibiyet alabildi.

Geçen sezon deplasmanda rakibiyle 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, evindeki karşılaşmayı ise 7-0 kazandı.

Atakaş Hatayspor ise bu sezonun ilk yarısında oynanan maçta Beşiktaş'ı evinde 1-0 mağlup etti.

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