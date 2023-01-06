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Beşiktaş, Wout Weghorst’un transferi konusunda kararını verdi

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Beşiktaş'ta gözler, takımda kalması istenen Wout Weghorts'un üzerine döndü. Şenol Güneş'in Weghorst kararı sonrası harekete geçen Beşiktaş yönetimi, devreye girdi.
Beşiktaş, Wout Weghorst’un transferi konusunda kararını verdi

Ara transfer döneminin açılmasına 1 hafta kala Beşiktaş yönetiminin ilk hamlesi, Wout  Weghorst'un bonservisini almak olacak.

Teknik Direktör Şenol Güneş'in, Hollandalı pivot santrfor ile yola devam edilmesini istemesinin ardından Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, 10 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu aşağıya çekmek için harekete geçti. İngiliz ekibi Burnley ile masaya ilk olarak Sportif Direktör Ceyhun Kazancı oturacak.

Kazancı, Weghorst'tan Beşiktaş'ta kalmak istediğini açıklamasını talep edecek; böylelikle  pazarlık masasına eli güçlü şekilde oturacak. En büyük sıkıntı, Eintracht Frankfurt'un 30 yaşındaki Hollandalı oyuncuya ilgisi. Türkiye'de devam etmeye sıcak baktığı bilinen Weghorst'un son kararını 1 hafta içinde bildirmesi bekleniyor. Beşiktaş ise 10 milyon Euro'luk opsiyonu 5'e çekmeye çalışırken, kaynak arayışına da başlamış durumda.

BAŞKAN TAKİPTE

Beşiktaş, cumartesi günü Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmanı Başkan Ahmet Nur Çebi, Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ile birlikte izledi.

 

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