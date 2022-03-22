  • BIST 2.188,81
  • Altın 916.005
  • Dolar 14.8473
  • Euro 16.3673
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAŞimdi de Sivrisineklerden Bulaşan Virüs Uyarısı Verildi: İlk Can Kaybı Bildirildi

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael oldu

» »
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael oldu
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael oldu

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael oldu. Siyah-Beyazlılar tecrübeli isimle 1+1 yıllık anlaşmaya vardı.

Alınan kötü sonuçların ardından, sezon sonunu beklemeden teknik direktör arayışını hızlandıran Beşiktaş'ta, Valerian Ismael için prosedürler hızlandırıldı. Sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın daha önce sözlü olarak protokol anlaşması yaptığı Fransız teknik adama, Beşiktaş yönetiminin de onay verdiği öğrenildi.

Valerian Ismael önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek resmi görüşmeleri yapacak ve imzaların atılması halinde ilk maçına Trabzonspor deplasmanında çıkacak. (DHA) 

Valerien İsmael kimdir? 

NTVSpor'un haberine göre; Strasbourg'da başladığı profesyonel futbol kariyerinde 6 farklı takımda toplam 16 sezon forma giyen Valerien Ismael, stoper olarak görev yaptı. Futbolculuk kariyerinin tavan noktasına 2005'te transfer olduğu Bayern Münih'te erişen ve burada 3 Bundesliga zaferi kazanan Fransız isim, 2009 yazında Hannover'da futbolculuk kariyerine son verdi.

Futbolu bıraktığı Hannover'da teknik ekip ve yöneticilik pozisyonlarında görev alan Ismael, 2011 yılında Hannover'ın 2. takımında teknik direktörlük yapmaya başladı. 46 yaşındaki isim Almanya'daki tecrübelerinden sonra 2020'de Barnsley ile İngiltere futboluna adım attı. Son olarak Championship'te West Bromwich Albion'ın başına geçen Ismael, burada alınan kötü sonuçlardan sonra görevinin 7. ayında görevinden ayrıldı.

Teknik direktörlük kariyeri (Takım, başlangıç tarihi, bitiş tarihi)

West Bromwich 24.06.2021 02.02.2022
Barnsley 23.10.2020 24.06.2021
LASK 01.07.2019 11.07.2020
Apollon Smirnis 01.07.2018 31.08.2018
Wolfsburg 17.10.2016 26.02.2017
Wolfsburg II 1.07.2015 17.10.2016
Nürnberg 01.07.2014 11.11.2014
Wolfsburg II 01.07.2013 30.06.2014
Hannover 96 II 28.11.2011 30.06.2013

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şampiyonlar Ligi çeyrek ve yarı final kuraları çekildi18 Mart 2022 Cuma 16:30
  • Fenerbahçe, 6 genç futbolcusu için imza töreni düzenledi17 Mart 2022 Perşembe 22:45
  • Futbolda Avrupa kupalarında çeyrek ve yarı final kuraları yarın çekilecek17 Mart 2022 Perşembe 20:50
  • Domenec Torrent: Galatasaray ruhuyla mücadele edeceğiz17 Mart 2022 Perşembe 20:30
  • KTSYD: Herkes İşini Yapsın17 Mart 2022 Perşembe 15:26
  • 16 Yıl Sonra Hüsranla Biten Sezon16 Mart 2022 Çarşamba 23:14
  • Fenerbahçe'ye Gençlik Aşısı16 Mart 2022 Çarşamba 17:51
  • Özel iznin ardından Ukrayna'dan ilk transfer gerçekleşti15 Mart 2022 Salı 23:35
  • CAS'tan Rusya'nın UEFA kararına karşı yaptığı itiraza ret15 Mart 2022 Salı 21:15
  • Barcelona'dan İstanbul Paylaşımı: Sizi Çok Özledik15 Mart 2022 Salı 19:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti