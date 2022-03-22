Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael oldu. Siyah-Beyazlılar tecrübeli isimle 1+1 yıllık anlaşmaya vardı.

Alınan kötü sonuçların ardından, sezon sonunu beklemeden teknik direktör arayışını hızlandıran Beşiktaş'ta, Valerian Ismael için prosedürler hızlandırıldı. Sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın daha önce sözlü olarak protokol anlaşması yaptığı Fransız teknik adama, Beşiktaş yönetiminin de onay verdiği öğrenildi.

Valerian Ismael önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek resmi görüşmeleri yapacak ve imzaların atılması halinde ilk maçına Trabzonspor deplasmanında çıkacak. (DHA)

Valerien İsmael kimdir?

NTVSpor'un haberine göre; Strasbourg'da başladığı profesyonel futbol kariyerinde 6 farklı takımda toplam 16 sezon forma giyen Valerien Ismael, stoper olarak görev yaptı. Futbolculuk kariyerinin tavan noktasına 2005'te transfer olduğu Bayern Münih'te erişen ve burada 3 Bundesliga zaferi kazanan Fransız isim, 2009 yazında Hannover'da futbolculuk kariyerine son verdi.

Futbolu bıraktığı Hannover'da teknik ekip ve yöneticilik pozisyonlarında görev alan Ismael, 2011 yılında Hannover'ın 2. takımında teknik direktörlük yapmaya başladı. 46 yaşındaki isim Almanya'daki tecrübelerinden sonra 2020'de Barnsley ile İngiltere futboluna adım attı. Son olarak Championship'te West Bromwich Albion'ın başına geçen Ismael, burada alınan kötü sonuçlardan sonra görevinin 7. ayında görevinden ayrıldı.

Teknik direktörlük kariyeri (Takım, başlangıç tarihi, bitiş tarihi)

West Bromwich 24.06.2021 02.02.2022

Barnsley 23.10.2020 24.06.2021

LASK 01.07.2019 11.07.2020

Apollon Smirnis 01.07.2018 31.08.2018

Wolfsburg 17.10.2016 26.02.2017

Wolfsburg II 1.07.2015 17.10.2016

Nürnberg 01.07.2014 11.11.2014

Wolfsburg II 01.07.2013 30.06.2014

Hannover 96 II 28.11.2011 30.06.2013