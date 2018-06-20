Bican, Güzelyurt’taki İsmet Paşa ve Lala Mustafa Paşa mahalleleri ile Yuvacık’ı ziyaret etti

Ev ev dolaşan Bican ve ekibi, yurttaşlarla sohbet ederek sorunlarını dinledi. CTP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, proje kitapçığı ve aday tanıtım broşürlerinin de dağıtıldığı ziyarette Osman Bican mahalle sakinlerine yaptığı konuşmada, yirmi yıldır belediyeyi yöneten zihniyetin çocukları hiç düşünmediğini, her iki mahalleye de yirmi yılda tek bir çocuk parkı dahi yapılmadığını, çocukların yetenek ve becerilerini geliştirecek hiçbir yatırımın hayata geçirilmediğini kaydetti.

Bican, “çocuklara değer vermeyen bu zihniyetin 24 Haziran’da sandıkta gerekli yanıtı alacağını” söyledi.

YUVACIK KADERİNE TERK EDİLDİ

CTP Güzelyurt Belediyesi Başkan adayı Osman Bican ve ekibi, öğleden sonra ise Yuvacık’ı ziyaret ederek yurttaşlarla görüştü.

Bican, “Yuvacık Güzelyurt’a en yakın ama belediye yönetiminin gönlünden en uzak bir köyümüz haline dönüştü. Yuvacık kaderine terk edildi. Bu kötü durum sizin kaderiniz değildir. Göreve geldiğimizde her bir yurttaşımız belediyemizin hizmetlerinden eşit ve adil bir şekilde yararlanacak” dedi.

Bican, yirmi yılda ileri gitmeyen Güzelyurt’u değiştirmenin yurttaşın elinde olduğunu söyleyerek, “Artık şaibeli ve gizli kapaklı, planlamadan uzak olan bu yönetim gidecek, yerine temiz, şeffaf, hesaba-kitaba dayalı bir yönetim gelecek. İşte ben halkımızdan 24 Haziran’da bunun onayını istiyorum” şeklinde konuştu.