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Biden, hapiste ölen Rus muhalif lider Navalny'nin eşi ve kızı ile görüştü

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ABD Başkanı Joe Biden, muhalif lider Aleksey Navalny'nin ölümü, 'Rusya'nın baskı ve saldırganlığı' ve Ukrayna'daki savaş nedeniyle Washington'ın cuma günü Moskova'ya yönelik yeni büyük yaptırım paketi açıklayacağını söyledi.
Biden, hapiste ölen Rus muhalif lider Navalny'nin eşi ve kızı ile görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, geçen hafta cezaevinde hayatını kaybeden Rus muhalif lider Aleksey Navalny'nin eşi Yulia Navalnaya ve kızı Dasha Navalnaya ile bir araya gelerek "en içten taziyelerini iletti". 

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Kaliforniya'da gerçekleşen görüşmede, Biden'ın, Navalny'nin "olağanüstü cesareti, yolsuzluğa karşı duruşu ve herkes için hukukun üstünlüğünün geçerli olduğu özgür ve demokratik bir Rusya için verdiği mücadeleye" duyduğu hayranlığı dile getirdiği belirtildi.

Başkan Biden ayrıca, Navalny'nin ölümünün yanı sıra, 'Rusya'nın baskı ve saldırganlığı' ve Ukrayna'daki savaş nedeniyle ABD'nin cuma günü Moskova'ya yeni büyük yaptırım paketi açıklayacağını ifade etti. 

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, daha önce yaptığı açıklamada, son yaptırımların Rusya'nın savunma ve sanayi sektörü ile ekonomi için gelir getirici kaynakları dahil bir dizi kalemi hedef alacağını söylemişti.

Rus Cezaevi servisi, 47 yaşındaki Navalny'nin geçen cuma günü Kuzey Kutup Dairesi'nde yer alan ve otuz yıllık hapis cezasını çektiği "Kutup Kurdu" cezaevi kolonisinde yaptığı yürüyüşün ardından aniden fenalaşarak öldüğünü açıklamıştı. 

Eşi Yulia Navalnaya'nın yanı sıra ABD ve Batılı birçok ülke, Navalny'nin ölümünden Rusya lideri Vladimir Putin'in sorumlu olduğunu belirten açıklamalar yapmıştı.

 

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