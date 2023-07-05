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Biden hükümetinin sosyal medya platformlarıyla iletişimine sınırlama getirildi

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ABD'de bir yargıç, Biden ve hükümetinin sosyal medya platformlarına iletişimini sınırladı.
Biden hükümetinin sosyal medya platformlarıyla iletişimine sınırlama getirildi

Louisiana Batı Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Terry A. Doughty’nin, hükümet yetkililerinin yanıltıcı ve yanlış bilgiler konusunda sosyal medya platformlarıyla iletişimini sınırlayan kararı, Amerika’da özgür konuşmanın çevrimiçi sınırlarına dair süregelen tartışmalarda yeni bir boyut oluşturdu.

Bu tarihi karar, hükümetin belirli birimlerinin, özgür konuşmayı sınırlayabilecek içeriklerle ilgili sosyal medya şirketleriyle iletişim kurmalarını kısıtlar hale getirdi. Özellikle sağcı içeriklerin orantısız bir şekilde kaldırıldığını iddia eden Cumhuriyetçi siyasetçiler ve aktivistler, bu kararı bir zafer olarak kutladı.

Ancak hakim Doughty’nin kararının detaylarına bakıldığında, belirli suçları, ulusal güvenlik tehditlerini veya seçimlere müdahale girişimlerini belirleyen içeriklerle ilgili olarak hükümetin hala sosyal medya platformlarına bilgi verebileceğini görülüyor

Bu karar, Amerikan siyasetinde büyük yankı buldu. Mahkeme kararı bir yandan yanıltıcı bilgi ve nefret söylemini kontrol etmek için daha fazla çaba göstermeyi talep eden Demokratlar, diğer yandan sosyal medya platformlarının sağcı görüşleri sansürlediğini öne süren Cumhuriyetçiler arasındaki süregelen bir anlaşmazlığın merkezine oturdu.

BIDEN YÖNETİMİ TEMYİZE GÖTÜREBİLİR

Hakim Doughty’nin kararı, özellikle yasa dışı veya zararlı içeriklerle mücadele etmek amacıyla teknoloji devleri ve federal ajansların uzun süredir süren işbirliğini de tehlikeye atabilir.

Hakim Doughty’nin kararı, Biden yönetimi tarafından temyize götürülebilir. Ancak bu süreç, yasa uygulayıcıların, yanıltıcı içerikler konusunda sosyal medya platformlarına bildirimde bulunma eğilimini sınırlayabilir.

Yargıç Doughty’nin kararında hükümetin sosyal medya platformlarına bilgi vermeye devam edebileceği durumların sınırlı olduğunu belirtiliyor. Davayı Missouri ve Louisiana başsavcıları yürüttü ve davaya bir dizi çeşitli figürler dahil oldu. Bunlar arasında corona virüsü aşısını reddettiği için California Üniversitesi, Irvine tarafından görevden alınan bir profesör, yanlış bilgiyle suçlanan bir örgüt olan Health Freedom Louisiana’nın bir direktörü ve sağcı bir haber sitesi olan Gateway Pundit’in kurucusu bulunmakta.

Bu dava, iddia edilen bazı olayların gerçek olup olmadığını belirlemek için birçok farklı belge ve tanıklığın kullanıldığı çok katmanlı bir olay ve kararın tam anlamıyla anlaşılabilmesi etkilerinin ölçülebilmesi için henüz çok erken. Ancak kesin olan bir şey var ki, bu karar, sosyal medya platformlarının yanıltıcı bilgi yayma konusunda nasıl sorumluluk taşıyacağının önemli bir tartışma noktası olmaya devam edeceğini gösteriyor.

Mahkeme ayrıca, hükümetin belirli bilgileri sosyal medya platformlarıyla paylaşmasının, söz konusu platformların yanıltıcı bilgileri kaldırma yeteneklerini nasıl etkileyebileceğini değerlendirecek.

Bu kararın sonuçları beklenirken, sosyal medya platformlarının ve devletin içerik düzenlemesi ve yanıltıcı bilgi ile mücadele konusunda daha geniş sorumluluklarını nasıl belirleyeceği büyük bir merak konusu.

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