Bilgisayar Korsanları Aşının Sırrının Peşinde

Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 60 milyona yaklaştı, virüsün neden olduğu hastalık yüzünden ölenlerin sayısı da 1.4 milyonu geçti. Yarışa dönüşen aşı geliştirme çalışmalarında pek çok ülke, aşı sırrını çalmak isteyen bilgisayar korsanlarının saldırısıyla karşı karşıya. İstihbarat servislerinin bu sırrı korumak için ilaç şirketleri ve siber güvenlik uzmanlarıyla ‘fikri mülkiyet savaşı’ verdiği iddia edildi.

Çin Vuhan kentinde geçen yıl aralık ayı sonunda ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (SARS CoV-2) salgını birçok ülkede etkisini göstermeye devam ediyor. Dünyada vaka sayısı 59 milyon 600 bini geçti. Virüsün neden olduğu Kovid-19 hastalığı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı da 1 milyon 400 bini aştı. Virüsün sert vurduğu ülkelerde salgına karşı mücadele sürerken, ardı ardına açıklanan aşı çalışmaları dünyada umutları artırdı. Ancak ülkelerin aşı yarışı kızışırken, etkili aşı ürettiğini açıklayan ülkelerde siber bir mücadelenin devam ettiği iddia edildi.

‘Fikri mülkiyet savaşı’

Rusya, İran ve Kuzey Kore’den devlet destekli bilgisayar korsanlarının, güvenlik uzmanlarının “fikri mülkiyet savaşı” olarak tanımladığı şekilde koronavirüs aşısının sırrını çalmak için ortak girişimlerde bulunduğu öne sürüldü. Başta İngiltere Ulusal Siber Güvenlik Merkezi olmak üzere pek çok Batılı ülkenin istihbarat servislerinin “en kritik varlıklarını” korumak amacıyla ilaç şirketleri, araştırma laboratuvarları ve siber güvenlik uzmanlarıyla birlikte perde arkasında “siber mücadele” verdiği bildirildi. ABD’li siber güvenlik şirketi Crowdstrike’ın yAdam Meyers, “Bu girişimler uzun süredir devam eden bir fikri mülkiyet savaşının en son aşaması. Ancak dahil olanlar için çok daha fazlasının tehlikede olduğu bir aşama. “Önce aşıyı kim geliştirecek” sorusu bir ulusal gurur meselesi haline geldi. Ülkeler ise diplomatik yankılar endişesiyle hacker saldırılarında suçluyu açıklamaktan çekiniyor” dedi.

DSÖ’yü kullandılar

İspanya Çinli bilgisayar korsanları, İngiltere ise kendileriyle birlikte ABD ve Kanada’nın aşı ve ilaç çalışmalarının Rus hükümeti destekli korsanlar tarafından siber saldırıya uğradığını açıklamıştı. Geçen hafta ise Microsoft, Kovid-19 için aşı ve tedavileri araştırmaya doğrudan dahil olan “yedi önemli şirketi hedefleyen üç ulus devlet aktöründen” siber saldırılar tespit ettiğini duyurdu. Şirket, saldırıyı düzenleyenlerden birinin Kuzey Kore olduğunu belirtti. Microsoft’un Kurumsal Başkan Yardımcısı Tom Burt, saldırıda “kimlik avı” yönteminin kullanıldığını ve kullanıcının “Dünya Sağlık Örgütü temsilcisi kılığında” tuzağa düşürülmeye çalışıldığı ifade etti. Rus bilgisayar korsanlarının ise genellikle “şifre püskürtme” yöntemini kullandığı vurgulandı. Bu yöntemde, “şifre123” veya “2020” gibi genel şifrelerin ardından ortak bir kelime kullanılarak çok sayıda hesap hack’leniyor. İsmi geçen ülkeler siber saldırılara destek verdiklerini reddediyor.