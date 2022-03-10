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“Bilimde Kadının Rolü” Adlı Etkinlik Gerçekleştirildi

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“Bilimde Kadının Rolü” Adlı Etkinlik Gerçekleştirildi
“Bilimde Kadının Rolü” Adlı Etkinlik Gerçekleştirildi

Avrupa Komisyonu’nun desteği, Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Komitesi'nin (KŞK) katkılarıyla, Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında  dün “Bilimde Kadının Rolü” başlıklı iki toplumlu webinar düzenlendi.

AB Bilgi Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, etkinlikte cinsiyet eşitliğine vurgu yapılarak, kadınların başarılarına değinildi.

AB Bilgi Merkezinin Facebook sayfasından canlı olarak paylaşılan etkinlikte, Avrupa Komisyonu Reform Genel Müdürlüğü Koordinasyon, Kaynaklar ve Yardım Programı Direktörü Judit Rozsa açılış konuşması yaptı.

Rozsa, AB'nin cinsiyet eşitliği konusunda Kıbrıs, AB ve ötesinde gelecek nesilleri teşvik ederek, iyi çalışmalarını sürdürerek faklı bilim dallarında daha fazla kadının yer almasına katkıda bulunabilmeyi umduğunu vurguladı.

Rozsa, AB'nin Kıbrıs’ta özellikle iki toplumlu bilimsel araştırma projelerini teşvik eden bir çağrı başlattığını ve Sivil Alan Projesi aracılığıyla daha fazla bilgi alınabileceğini kaydetti.

Etkinlik, çeşitli bilimsel alanlarda çalışan Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Komitesi ekibinin bir parçası olan iki toplumdan değerli 12 Kıbrıslı kadın bilim insanına bir platform sağlarken, genç kadın ve kız çocuklarına farklı bilimsel alanları keşfetmeleri için ilham kaynağı oldu.

Ayrıca, etkinlikte kadınların geleceğe katkıda bulunmak için geçmişe nasıl ışık tuttuğu anlatıldı.

Avrupa Komisyonu, Kıbrıs Türk toplumu için AB Yardım Programının bir parçası olarak, temel hakların ve özellikle kadın haklarının geliştirilmesi ve savunulmasında örgütsel kapasiteleri, erişimi ve etkiyi güçlendirmek için bir dizi faaliyet ve eylemi destekliyor.

AB genelinde mühendislik, imalat ve inşaat sektörlerindeki doktora mezunlarının yalnızca %29'unu kadınlar oluşturuyor. Kadınlar ayrıca bilim, mühendislik veya bilgi ve iletişim teknolojileri gibi teknik alanlarda serbest meslek sahibi profesyonellerin yalnızca %25'ini temsil etmektedirler. Patent başvurularının sadece %10'unun kadınlardan gelmesi ise buluş yapanlar arasında da kadınların yetersiz oranda temsil edildiğini gösteriyor.

Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) ise, 1981 yılında Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk toplumlarının liderleri tarafından Birleşmiş Milletler'in katılımıyla kurulan iki toplumlu bir komite. 

KŞK, ada genelinde kazılar ve KŞK Antropoloji Laboratuvarında kalıntıların antropolojik ve genetik analizlerini yürüten 60'tan fazla Kıbrıslı arkeolog, antropolog ve genetikçiden oluşan iki toplumlu bir adli tıp ekibine sahip.

İş gücü rakamlarındaki diğer tüm kadınların aksine, KŞK'da komitenin %65'i kadın bilim insanlarından oluşuyor.

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