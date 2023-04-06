Bilimsel araştırma: Erkek cinselliğinin şifreleri çözüldü

İngiltere’deki Sussex Üniversitesi’nden araştırmacılar, orgazm olmak isteyen erkekler için en önemli faktörlere ışık tutan bir denklem hazırladı.

Daily Mail’in haberine göre, erkeklerin zihinsel olarak tahrik olup olmadıklarının çok önemli olduğunu ve fazla düşünmenin yatak odasında mutlu bir son yaşamalarını engelleyebileceğini ortaya koyan bilim insanları, bulguların cinsel yaşam için fayda sağlayabileceğini söyledi.

Formüllerini geliştirdikten bir hafta sonra yüz binlerce sayı kombinasyonunu bir süper bilgisayara ekleyen araştırmacılar, erkeklerin seks sırasında psikolojik uyarılmalarının son derece önemli olduğunu keşfettiler.

KADINLAR İÇİN DURUM FARKLI

Denkleme göre, bir erkeğin seks sırasındaki zihinsel heyecanına fiziksel olarak uyarılmanın getirdiği heyecan ekleniyor.

Uzmanlar, erkeklerin orgazm için gerekli psikolojik heyecan düzeyine ulaşmak için seksten önce sıkılmak yerine zihinsel olarak meşgul olmaları gerektiğini öne sürüyor. Ancak başlangıçta da endişelenecek kadar zihinsel olarak meşgul olmamalılar, yani “fazla düşünmemeleri” gerekiyor.

Daha sonrasında araştırmacılar, kadın orgazmı için de bir formül geliştirmeyi planladıklarını, ancak burada daha karmaşık bir durumun olduğunu, kadınların psikolojik uyarılmalarının genellikle bedensel duyumlarından çok ayrı olduğunu, bu yüzden çok daha uzun bir hesaplama seti olması gerektiğini vurguladılar.