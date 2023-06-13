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Bilimsel araştırma: Sadece 3 dakikalık yorucu egzersizler cinsel isteği artırıyor

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Yapılan bir araştırma, sadece birkaç dakikalık yorucu egzersizler yapan erkeklerin, egzersiz yapmayanlara göre daha fazla cinsel istek hissetme olasılığının yüksek olduğunu ortaya çıkardı.
Bilimsel araştırma: Sadece 3 dakikalık yorucu egzersizler cinsel isteği artırıyor

Almanya’daki Siegen Üniversitesi ve Trier Üniversitesi’nden araştırmacılar, egzersizin bir erkeğin tahrik olma yeteneğini ne ölçüde etkilediğini belirlemek için yola çıktı.

Buna göre, üç dakikalık bir güç testi gerçekleştiren erkeklerin, kendilerini fiziksel olarak zorladıktan sonra cinsel uyaranlara karşı çok daha duyarlı olduklarını tespit ettiler.

Daily Mail’in haberine göre, uzmanlar, vücutta fiziksel egzersiz şeklinde sadece birkaç dakikalık stresin, vücudun kan basıncı ve kalp atış hızı gibi uyarılma tepkisini yöneten sempatik sinir sistemini hızlı bir şekilde başlatmak için yeterli olduğunu savunuyorlar.

STRESE MARUZ KALMAK İSTEK OLUŞTURUYOR

Çalışmadaki erkeklerden üç dakika içinde daha fazla enerji harcamaları istendiğinde, çok az enerji harcayan insanlara göre cinsel görüntülerle karşılaştıklarında daha yüksek bir kalp atış hızı ve daha hızlı gözbebeği genişlemesi gösterdiler.

Çalışmaya normal kilo aralığında, psikiyatrik veya altta yatan bir hastalığı olmayan, aşırı sigara veya uyuşturucu kullanmayan 45 sağlıklı erkek üniversite öğrencisi dahil edildi ve iki gruba ayrıldı.

Psychophysiology dergisinde yayınlanan sonuçlara göre, daha fazla enerji harcayan erkek grubunda, çok az enerji harcayanlara göre cinsel içerikli görüntüler gösterildiğinde daha sert kalp atış hızı değişiklikleri ve daha fazla nemli cilt görüldü.

Bulguları yorumlayan çalışmacılar, “Birlikte ele alındığında, araştırmamız erkeklerde akut strese maruz kalmanın cinsel süreci geliştirdiğine dair güçlü kanıtlar sağlıyor.” dedi.

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