Binlerce kişinin kapısında sıra olduğu 'tanrı kadının' gizli dünyası

Mucizeler gerçekleştirebildiğini iddia eden bu kadının takipçileri, onun bir tanrı olduğuna inanıyor. Radhe Maa, Hindistan'da tartışmalı ve yaygınlaşan bir fenomen olan, büyük takipçi kitlelerine sahip "tanrı adamların" arasındaki az sayıdaki kadından biri. BBC bu inanç ve korku dünyasını ortaya çıkarmak için, nadiren ulaşılabilen Maa ile görüştü.

Louis Vuitton ve Gucci çantalar taşıyan, geleneksel şık kıyafetlerini altın ve pırlanta takılarla süsleyen kadınlar gece yarısı Rashe Maa'nın huzuruna kabul edilmek üzere toplanıyorlar.

Maa birçok diğer kutsal figürün aksine sabahın erken saatlerini, basit kıyafetleri ve uzun vaazları sevmiyor, kendine de "mucize anne" adını veriyor.

"Gerçek şu ki değerli görülen şey mucizeler. Aksi takdirde kimse para bağışında bulunmazdı. Onlar mucize tecrübe ediyorlar, işleri görülüyor ve bu yüzden bağış yapıyorlar" diyor Radhe Maa bana.

Maa'nın çocuk sahibi olmayan çiftlere çocuk bahşettiği, yalnızca kız bebek doğuran kadınların sonunda erkek çocuk sahibi olmasına yardımcı olduğu, hastaları iyileştirdiği ve batan işleri yoluna koyduğuna dair hikayeler anlatılıyor.

İlahi güçlere sahip olma iddiası Radhe Maa'ya özel değil. Hindistan'da sürüyle sözde "Tanrı adamlar" bulunuyor ve kimse sayılarını takip etmese de, her yıl daha da artıyorlar gibi görünüyor.

Bunlardan bazıları yolsuzlukla ve hatta cinsel saldırıyla suçlanıyor.

Radhe Maa da kara büyü yaptığı ya da Hindistan'da yasadışı olan çeyiz ödemeleri düzenlediği yönünde suçlamalarla karşılaştı. Polis soruşturmasından sonra bu davalar düştü.

Ancak binlerce takipçileri hala bu tanrı adamları ve tanrı kadınları görmek için sabırsızlanıyor. Geçen sene bu tür bir toplanmada yaşanan izdihamda 120'den fazla kişi öldü.

"Birçok Hint ibadet, meditasyon ya da dua yoluyla ilahi güçler elde edilebileceğine ve bunları elde eden kişilerin mucize gerçekleştirebileceğine inanılan ailelerle büyüyor" diyor Hindistan'daki batıl inanç karşıtı en büyük örgütlerden biri olan ABANS'ın yöneticisi Prof. Shyam Manav:

"Bu kişilerin tanrıya benzer, yani tanrı adam ya da tanrı kadın olduğu düşünülüyor."

Bu fikirlere aldanan kişilerin fakir, okuma-yazma bilmeyen ve kolayca aldatılabilecek kişiler olduğu yönündeki yaygın algıya rağmen Radhe Maa zengin ve iş sahibi ailelerden gelen birçok ileri düzeyde eğitim sahibi kişi tarafından da saygı görüyor.

Oxford Üniversitesi'nin Saïd İşletme Fakültesi'nden mezun, eğitim danışmanlığı kurumu işleten Pushpinder Bhatia ile Maa'yı görmeyi bekleyen kadınların oluşturduğu kuyruğa katıldığı sırada tanıştım.

"Fiziksel vücut bulmuş yüce bir varlığın" takipçisi haline geleceğini hiçbir zaman hayal bile etmediğini söylüyor.

"Yani ilk başta aklımda sorular vardı: 'Tanrı gerçekten insan formunda olabilir mi? Bu doğru mu? Gerçekten hayatını değiştirebilecek biçimlerde seni kutsayabilir mi? Bu sözde mucizeler nasıl oluyor?'" diyor.

Ancak Bhatia, ailesinde yaşanan bir trajediden sonra Radhe Maa ile iletişime geçmiş.

Bazıları Bhatia'nın bu dönemde kırılgan bir durumda olduğunu düşünebilir ama o Maa'nın kendisini gerçekten önemsediğini hissetmiş.

"Sanırım ilk darshan [görüşme] sırasında onun sahip olduğu auraya çekilmiştim. Bence onun olduğu kişinin insan formunun ötesini gördüğünüzde, anında bağ kuracaksınız."

Altın ve kırmızı bir odada görüşme

Radhe Maa ile darshan çok talep gören bir an ve ben de Delhi'deki bir özel konutta gece yarısı gerçekleşen birine tanıklık ettim.

Yüzlerce takipçinin arasında önemli iş insanları ve yalnızca Maa ile görüşme için uçak seyahati yapan çok yüksek kıdemli bir polis memurunun ailesi bulunuyordu.

Ben gazeteci olarak muhabirlik yapmak için orada bulunuyordum ama bana önce Maa tarafından kutsanmam söylendi ve uzun bir sıranın en önüne itildim. Ardından nasıl dua edileceğim konusunda talimatlar verildi ve doğru yapmazsam aileme zarar gelebileceği konusunda uyarıldım.

Radhe Maa'nın en sevdiği renkler olan kırmızı ve altın rengiyle bezeli odada, gözleri her şeyi kontrol ediyordu.

Maa bir an mutluydu, bir sonraki an kızgındı— öfkesi açıklanamayacak bir şekilde müridine aktarıldı ve ardından müridi bir transa girdi.

Kadın yerde kıvranmaya başladığında oda sessizleşti.

Ancak birkaç dakika sonra Radhe Maa'nın takipçileri onu af bahşetmeye teşvik edince popüler bir Bollywood şarkısı çaldı ve o da dans etmeye başladı— bu her şeyin yeniden yoluna girdiğinin bir işaretiydi.

Takipçilerin oluşturduğu kuyruk yeniden ilerlemeye başladı.

'Tanrı kadına' dönüşüm

Radha Maa Hindistan'ın kuzeyindeki Pencap eyaletinden geliyor.

Hiçbir özelliği olmayan bir köyde orta sınıf bir aileye Sukhwinder Kaur ismiyle doğan Maa ilahi güçlerini, bir gurunun kendisine verdiği mantra sonrasında kazandığını iddia ediyor.

Radhe Maa'nın kız kardeşi Rajinder Kaur "Çocukların pilot ya da doktor olmak istemesi gibi, Radhe Maa da hep sorardı: 'Ben kimim?' Babamız da onu tanınmış bir gururla görüşmeye götürdü, guru da onun insan formunda bir tanrıça olduğunu ilan etti" diyor.

Rajinder Kaur, Radhe Maa'nın kocası Mohan Singh'in yurtdışında çalışarak kazandığı birikimleriyle yaptırdığı, Tanrı kadına ithaf edilen tek odalı bir tapınağı yönetiyor.

"Ona 'Baba' diyoruz. O bizim annemizse, o da babamız" diyor Kaur.

Yaklaşık 20 yaşında olduğu sırada kocası yurtdışındayken, Radhe Maa iki oğlunu kardeşinin bakımına bırakarak çoğu iş adamı olan müritlerinin evlerinde yaşamaya başlamış.

Bir şehirden diğerine gezerek Hindistan'ın iş dünyasının başkenti Mumbai'ye varan Maa 10 yıldan aşkın bir süre bir iş adamının evinde yaşamış, ardından ailesine ve evine dönmüş.

Yıllar içinde evleri şereflendirilen ve bu sayede bolluk kazandıklarını iddia eden müritler Maa'nın en sıkı takipçileri.

Maa tuhaf bir dünyada yaşıyor, sözde ilahiyatın dünyevi eşyalar ve ilişkiler ağıyla bir arada var olduğu.

Radhe Maa şimdi başarılı girişimciler olan ve iş dünyasının önemli ailelerinin üyeleriyle evlenen iki oğlunun inşa ettirdiği devasa bir malikanede oturuyor.

Ancak yaşam alanının geri kalanından ayrılan kendi katında yaşıyor ve yalnızca müritleriyle görüşmek ya da başka bir şehirde toplum karşısına çıkmak üzere seyahat etmek için buradan ayrılıyor.

"Öncelikle, o bizimle yaşamıyor. Biz onun sharan [sığınağında] onun kripa [hazretiyle] yaşama şansına sahibiz" diyor Maa'nın her toplum karşısına çıkışını yöneten gelini Megha Singh:

"İkincisi, o bizi aile olarak değil müritleri olarak görüyor."

Radhe Maa'nın topladığı bağışları da ailesi ve müritlerinin arasından yakın bir grup yönetiyor.

"Topladığı bağışlar müritleri tarafından bir topluluğa aktarılıyor, onlar da ihtiyaç sahiplerinin taleplerini değerlendiriyorlar ve para ya da hediye dağıtıyorlar. Radhe Maa kendisi böyle dünyevi şeylerin çok üzerinde" diyor Megha Singh.

Ancak tanrı kadın gösterişli elbiselerden ve mücevherlerden hoşlanıyor.

Epey fazla makyaj yapmasına rağmen "Güzel elbiseler giymeyi ve kırmızı ruj sürmeyi seviyorum, her evli kadının yapması gerektiği gibi. Ama makyajdan hoşlanmıyorum" diyor Radhe Maa.

"Her zaman gidip idolüne en çok yakışacak elbiseyi seçersin. O zaman neden yaşayan tanrı için olmasın ki? Birine sahip olduğumuz için şanslıyız. Ve birine hizmet ettiğimiz için de şanslıyız," diye ekliyor Megha Singh.

2020 yılında Radhe Maa yarışmacıların evini kutsamak için Biri Bizi Gözetliyor'un Hint versiyonuna çıktığında, tanıdık kırmızı elbisesini kuşanmıştı ve elinde altından üç uçlu bir mızrak vardı.

Şimdiki görünüşü, Punjab'ı ziyaret ettiğimde müritlerinin bana gösterdiği basit genç kadının fotoğraflarından çok farklı.

Bir mürit, Santosh Kumari evindeki bir adağa Radhe Maa'nın resimlerini koymuş. Bana inancının, kocası kalp krizi yüzünden hastanede yatarken aldığı bir kutsamaya dayandığını söylüyor. Kocası sonradan iyileşmiş.

"[Maa'nın] ağzından kan geldi. Bunu bana sürdü ve dedi ki: 'Kötü hiçbir şey olmayacak, kocan iyileşecek'" diyor Santosh Kumari.

Şaşırtıcı biçimde birden fazla mürit bana Radhe Maa'nın dilinin kanamasından bahsetti, bunun ilahi güçlerinin bir sonucu olduğuna inanıyorlar.

Shri Radha Maa Hayır Derneği tarafından ayda 1,000 ila 2,000 rupi (11 ila 22 dolar) yardım alan, çoğu dul yaklaşık 500 kadından biri de Bayan Kumari.

Yardım alan diğer kişiler de mucize hikayelerini dikkatlice anlattılar, ancak yer yer uyarılarda da bulundular.

Korkular

"Onunla ilgili hiçbir şey söyleyemeyiz çünkü bu bize zarar verebilir. Onun için lamba yakmazsam, bu biraz zarar veriyor. Hastalanıyorum," diyor biri, Surjeet Kaur.

Bayan Kaur her gece aksatmadan Radhe Maa için lamba yakıyor, Tanrı kadının ilahi güçlerine bu kadar derinden inanıyor.

Prof. Manav bunu bir müritin tanrı adamın lütfunu kaybetme korkusuna bağlıyor.

"Olasılık yasası bazı öngörülerin gerçekleşeceğini söylüyor ve tanrı adam bunun için övgü alıyor. Ancak yanlış çıkanlar itibarını sarsmıyor. Bunlar kişinin kendi suçu olarak görülüyor, dua ya da inanç eksikliği, hatta talihsizlik olarak," diyor.

Radhe Maa'nın etkinliklerinde tanıştığım bir çok kişi Maa'nın mucize yaratma gücüne dair inançsızlıklarını açıkça ifade etti.

Biri bu iddiaları "hayali hikayeler" olarak tarif etti. Bir diğeri makyajına ve süslü kıyafetlerine işaret etti, bunların kişiyi ilahi yapmadığını söyledi ve kendisi mucizelere dair kanıt hiç görmediğini ekledi.

Ancak yine de Radhe Maa'nın etkinliğine gelmişlerdi. Onu "eğlendirici" bulduklarını söylüyorlardı ve onu televizyondaki programlarda izledikten sonra kendisini görmek için meraklanmışlardı.

Araştırmalarım sırasında Radhe Maa'nın öngörülerinin işe yaramadığını söyleyen ve hatta zarar verdiğini iddia eden eski bazı takipçileriyle tanıştım, ancak isimlerinin paylaşılmasını istemediler.

Bu da yalnızca Maa'nın müritlerine, onun ilahiyatına olan inançlarına ve itaatlerine dair merakımı artırdı.

Batıl inanç mı, inanç mı?

Bir akşam Radhe Maa'nın yerde oturan yakın müritlerinden hayvan sesi çıkarmalarını istediğini, onların da bunu yaptığını gördüğümde şok oldum.

Onlardan köpek ve maymun gibi davranmalarını istedi, onlar da havladılar ve uludular, bir yerleri tırmalar gibi yaptılar.

Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim.

Radhe Maa'nın gelini Megha Singh de odadaydı, ben de neden böyle davrandıklarını açıklamasını istedim.

Megha Singh hiç şaşırmış görünmüyordu.

Tanrı kadının 30 yılı aşkın süredir odasının dört duvarı arasında yaşadığını söyleyerek başladı.

"Yani bu onun erişimi olan tek eğlence kaynağı" diye devam etti:

"Biz de arada bir espri yapmaya ya da bu hareketleri yaparak onu güldürmeye çalışıyoruz."

Akıma defalarca duyduğum uyarı geldi, takipçilerin tamamen ve çekincesiz bir şekilde inanması gerektiği yönünde.

Örneğin mürit Pushpinder Singh'e Radhe Maa'nın takipçilerinden ne istediğini sorduğumda verdiği yanıt gibi:

"Hiçbir şey. Bir tek diyor ki, 'Bana geldiğinizde açık bir kalp ve inanç ile gelin.'

"Ben de gördüm, insanlar bu düşünce yapısıyla geldiklerinde onlar için mucizeler yapıyor ve oraya onu test etmek için giderseniz, bence çok kibar ve nazik bir şekilde artık o sangat [mürit grubunun] bir parçası olmayacaksınızdır."

Bana söyledikleri inancın, mantığın tamamen terk edilmesini gerektirdiğiydi.

Prof. Manav'a göre bu sorgusuz adanma "batıl inanç" oluşturuyor:

"Bize bilgeliğin, yalnızca guruna yönelik sarsılmaz inancını muhafaza ederek elde edilebileceği söyleniyor.

"Ondan şüphe duyan ya da onu test etmeye çalışan herhangi bir kişi inancını ve lütufları kaybedecektir."

Batıl inanç ya da inanç… Radhe Maa takipçilerinin hiçbir yere gitmeyeceğine inanıyor.

Kendisine düzenbaz diyenlerin de onu rahatsız etmediğini söylüyor.

"Umurumda değil" diyor gülümseyerek, "Çünkü Tanrı yukarıdan beni izliyor ve bana bakıyor."