  • BIST 1.395,600
  • Altın 495,30
  • Dolar 8,8600
  • Euro 10,2750
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAAvrupa’da coronadan çıkış takvimi: 2022 ilkbaharı

BioNTech aşısının ortaklarından Özlem Türeci’den corona virüsü açıklaması

» »
BioNTech’in kurucu ortaklarından ve şirketin Tıptan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Özlem Türeci, ABD televizyonu CNBC’ye çıktı.
BioNTech aşısının ortaklarından Özlem Türeci’den corona virüsü açıklaması

BioNTech’in kurucu ortaklarından ve şirketin Tıptan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Özlem Türeci, ABD televizyonu CNBC’ye çıktı. CNBC Conversation programına videolu görüşme aracılığıyla katılan Türeci, corona virüsü salgınının seyri ile ilgili konuştu.

Türeci, “Dünya corona virüsü korkusuyla yaşamamalı. Covid-19, yönetilebilir hale gelecek. Şu an halihazırda corona virüsü daha yönetilebilir hale geldi” dedi. Fakat Türeci sözlerine, “Buna rağmen yeni normale dönmemiz gerekecek. Çünkü bu virüs yıllarca bizimle birlikte olacak” ifadesini kullandı.

Yeni oluşan varyantlarla ilgili de konuşan Türeci, “BioNTech olarak sürekli bu yeni oluşan varyantları değerlendiriyoruz ve daha fazlası da gelecek. Şu an aktif olan varyantlar için üçüncü doz corona virüsü aşısı bağışıklık tepkisini tekrar yükseltiyor ve koruma sağlıyor” diyerek üçüncü doz aşının etkisini tekrarladı.

“HER 12 AYDA AŞI OLUNABİLİR”

Sürekli denetleyici kurum ve kuruluşlarla çalıştıklarını ve yeni varyantlara göre hazırlıklı ve hızlı olmak gibi öncelikleri olduğunu dile getiren Türeci, “Salgının gidişatı için daha fazla veriye ihtiyaç var fakat gelecek her 12 ayda ya da her 18 ayda bir corona virüsü aşısı yapılabileceğini öngörüyorum” ifadesini kullandı.

Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca’nın corona virüsü aşısını geliştiren ekipte de çok sayıda kadın bilim insanı olduğunu hatırlatan Türeci, “Cinsiyet dengesi bilimde çok önemli. BioNTech’in başarısındaki etmenlerden biri de bu. Çalışanlarımızın neredeyse yarısı kadın ve ayrıca üst yönetim seviyesinde de ekiplerimizin yarısı kadın. Fakat takımlarımızda şunu da fark ettim, biz sadece cinsiyet kotasını doldurmak için kadın almıyoruz. Tamamen doğal olarak seçim yapıyoruz ve basitçe çalışanlarımızın yarısı kadın oldu” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İşte sağlıklı bağırsakların sırrı!29 Eylül 2021 Çarşamba 21:30
  • AB’nin ilaç düzenleyicisi, Moderna’nın 3. doz aşı başvurusunu inceliyor29 Eylül 2021 Çarşamba 21:15
  • 2030’da en sık görülen hastalık kalp yetmezliği29 Eylül 2021 Çarşamba 21:00
  • Sigara ömrü 10 yıl azaltıyor29 Eylül 2021 Çarşamba 20:45
  • Kalp sağlığı hakkında 10 maddede doğru bilinen yanlışlar29 Eylül 2021 Çarşamba 20:30
  • Bu sesleri duymuyorsanız dikkat29 Eylül 2021 Çarşamba 20:15
  • Türk Kardiyoloji Derneği'nden koronavirüs sonrası kalp muayenesi uyarısı!29 Eylül 2021 Çarşamba 20:00
  • COVID-19 çocukların kalbini olumsuz etkiliyor29 Eylül 2021 Çarşamba 19:45
  • Kalp ve Damar Hastalıkları, Tüm Dünyada En Sık Ölüm Nedeni29 Eylül 2021 Çarşamba 19:30
  • Kıbrıs'ta 15 yaş üstü insanların %19'unun yüksek tansiyonu var29 Eylül 2021 Çarşamba 13:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti