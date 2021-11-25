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BİR İLK! 3 boyutlu yazıcıyla üretilen protez göz, ilk kez bir hastaya nakledilecek!

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İngiltere’de bir hasta, dünyada ilk defa 3 boyutlu yazıcıyla üretilmiş protez göz nakledilen insan olacak.
BİR İLK! 3 boyutlu yazıcıyla üretilen protez göz, ilk kez bir hastaya nakledilecek!

BBC’de yer alan habere göre, Londra’da bulunan Steve Varze’ye bugün 3 boyutlu yazıcıyla üretilmiş protez göz takılacak. Takılacak gözün geleneksel akrilik protez gözden daha gerçekçi durması planlanıyor.

Yeni üretilen protezlerle bir hastanın sürece alışması altı haftadan üçe inecek.

Varze, “20’li yaşlarımdan bu yana proteze ihtiyaç duyuyordum. Yeni göz harika görünüyor ve 3 boyutlu yazıcı teknolojisiyle çok daha iyi olacak” dedi.

Geleneksel protez için hastanın gözün yerleştirilmesi için iki saatlik bir ameliyat geçirmesi gerekiyor. 3 boyutlu protez gözün ise yarım saat içinde hastaya nakledildiği belirtildi.

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