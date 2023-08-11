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Birleşik Krallık’ın sığınmacıları hapsettiği gemide lejyonella bakterisi bulundu

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Birleşik Krallık’ın sığınmacıları hapsettiği Bibby Stockholm gemisinde bir tür akciğer rahatsızlığı olan lejyoner hastalığına yol açan lejyonella bakterisi bulundu. Gemideki sığınmacılar tahliye edildi.
Birleşik Krallık’ın sığınmacıları hapsettiği gemide lejyonella bakterisi bulundu

Birleşik Krallık’ın sığınmacıları hapsettiği Bibby Stockholm gemisinde bir tür akciğer rahatsızlığı olan lejyoner hastalığına yol açan lejyonella bakterisi bulundu. Gemideki sığınmacılar tahliye edildi. 

Ülkenin güneydeki Portland Limanı’na demirli gemiye ilk etapta yerleştirilecek 50 kişiden 39’u getirilmişti.

Gemideki sığınmacılar başka noktalara taşınırken, Göçten Sorumlu Devlet Bakanı Robert Jenrick başkanlığında bir heyet konuyla ilgili toplantı yapma kararı aldı.

Henüz hiçbir göçmende semptom görülmediği belirtilirken, yapılacak diğer testlerin temiz çıkması halinde göçmenler Bibby Stockholm’e tekrar taşınacak.

Grip benzeri semptomlarla başlayıp devamında zatürreye doğru ilerleyen lejyoner hastalığı tedavi edilmediğinde solunum yetmezliği ve çoklu organ yetmezliği gibi hastalıklara yol açıp ölüme sebebiyet verebiliyor.

Genelde insan yapımı su sistemlerinde bulunan lejyonella bakterisi en fazla verimliliği düşürmemek adına daha az dezenfeksiyonun yapıldığı yapılar ile otel, yurt, hastane gibi çok fazla insan tarafından kullanılan binalarda görülüyor.

500 göçmenin gemiye taşınması planlanıyor

 

Bibby Stockholm gemisi Birleşik Krallık’ta otellerde tutulan yaklaşık 50 bin sığınmacının daha az maliyetli yerlere taşıma planı kapsamında gündeme gelmişti.

Temmuz ayında limana getirilen gemiye 18 ay içinde 18-65 yaş arası 500 erkek göçmenin taşınması planlanıyor.

Sığınmacıların ilk geçen hafta yerleşmeye başladığı gemi, insan hakları örgütleri ve göçmenlere destek veren sivil toplum toplu yaşam şartlarına uygun olmamak ve “hapishane gemisi” olmakla eleştiriliyor.

Gemide yaşanacak bir yangın ve acil durumun felakete sebep olacağı da ifade edilirken, Birleşik Krallık hükümeti daha fazla gemiye daha fazla sığınmacıyı taşımayı planlıyor.

Hükümet ayrıca göçmenleri askeri tesislerde kullanılmayan binalar ile kurulacak büyük çadırlara taşımayı da amaçlıyor.

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